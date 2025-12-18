כ"ץ וסמוטריץ' מכריזים מלחמה על שריפת הפסולת המזהמת ביו"ש צילום: שירה קינן, משרד הביטחון

שר הביטחון ישראל כ"ץ ושר האוצר בצלאל סמוטריץ', קיימו היום (חמישי) דיון חירום בנושא איום שריפות הפסולת של הפלסטינים ביהודה ושומרון, אשר מהוות פגיעה חמורה באיכות הסביבה, בבריאות ובאיכות החיים של תושבי האזור.

במהלך הדיון הוצגה תמונת מצב מדאיגה, לפיה מדובר בתופעה רחבה, חומקת ובלתי ניתנת לשליטה שמסכנת את הסביבה ואת הבריאות הציבורית.

השרים הודיעו כי החליטו להכריז על השריפות כתופעה המהווה פגיעה בביטחון הלאומי, והם יגיבו במענה חירום לאומי שיתמקד במתן פתרון מיידי וארוך טווח. בין היתר תטופל הבעיה באמצעות אכיפה אגרסיביות, הקצאת תקציבים בלתי מוגבלים לגיוס קבלנים לכלים כבדים למאבק בשריפות ובפינוי פסולת, וכן הקמת אתר סילוק פסולת מרכזי ביהודה ושומרון שיספק פתרון לסוגיית השריפות.

השר ישראל כ"ץ הדגיש: "לא נאפשר שתושבי היישובים הסמוכים לקו התפר ישאפו עשן שמרעיל ופוגע בבריאות. קבענו סדרת צעדים. קודם כל, הכרזנו על זה כתופעה לאומית ברמה הבכירה ביותר שצריך לטפל בה כבעיה לאומית, וצה"ל וכולם יירתמו לפתרון הבעיה הזאת. נעשה את כל הצעדים כדי להפסיק את התופעה הזאת. אנחנו יודעים על נעלין, אז אמרנו נעלין תחילה, נפתור את הבעיה, נמשיך הלאה, נפתור את זה מכל הכיוונים. המינימום לתושבים, לאזרחי ישראל, לילדים, למבוגרים זה לנשום אוויר צלול ונקי. כל פורעי החוק, הפלסטינים והאחרים, אנחנו נטפל בהם ביד קשה, וביחד אנחנו נשרש את העניין הזה, נפסיק אותו ונביא בשורה חשובה מאוד באמצעותכם, ראשי הרשויות, לתושבים שלכם. אנחנו הולכים לטפל בזה בשיא הרצינות, בכל העוצמה, כדי לפתור את הבעיה אחת ולתמיד".

השר סמוטריץ' הבהיר כי "הטרור הסביבתי מוכיח שהקו הירוק הוא וירטואלי, וכשיהודה ושומרון הם החצר האחורית של מדינת ישראל, מי שנפגע זה עם ישראל כולו. אנחנו מוחקים את הקו הירוק ולוקחים אחריות. נמגר את התופעה הזו באכיפה, בסילוק הפסולת, בקנסות קשים וכואבים וכמובן ביצירת חלופות לפינוי הפסולת תוך השתת העלות על הרש"פ"

חיים ביבס יו"ר השלטון המקומי וראש עיריית מודיעין מכבים רעות, אמר "אני מברך על ההחלטות החשובות שהתקבלו הבוקר בדיון חירום בו הוגדר לראשונה כי תופעת שריפות הפסולת היא לא פחות מפגיעה בביטחון הלאומי של ישראל. סוף סוף הוצגה תוכנית אופרטיבית משמעותית, מתוקצבת בעשרות מיליוני שקלים, עם סמכויות ברורות שתצא לדרך באופן מיידי. הגיע הזמן לשים סוף למחדל המתמשך ולטפל בשורש הבעיה".

ראש מועצת בנימין ויו"ר מועצת יש"ע ישראל גנץ סיכם "שריפת הפסולת שגורמת לזיהום אוויר חמור הינם מחדל עצום וטרור סביבתי שפוגע בבריאותם של מאות אלפים. הגיע הזמן להפסיק לבקש מהרשות הפלסטינית לטפל במפגע - עלינו לשלול ממנה את הסמכות הזו לאלתר ולבצע את העבודה בעצמנו על חשבונה. עלינו להגביר את האכיפה באופן משמעותי, לפעול הקמת תחנות ניטור אוויר וכן להקים אתר פסולת חדש במערב בנימין שיתגבר את אתר ראמון. לא נשלים עם מציאות שבה ילדינו נושמים רעל. האוויר של תושבי מדינת ישראל אינו הפקר".