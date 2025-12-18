יו"ר יהדות התורה, חבר הכנסת יצחק גולדקנופף, שלח היום (חמישי) מכתב נוקב לראש הממשלה בנימין נתניהו בו הוא מגנה בחריפות את "הפגיעה החמורה והמתמשכת בתקצוב הפנימיות החרדיות", כלשונו, ואת אי קיום ההסכם הקואליציוני.

לפי גולדקנופף, התקציב שהועבר בפועל לפנימיות לשנת 2025 עומד על 385 שקל בלבד לחודש לכל תלמיד, לפני קיזוז של 10% הממתינים לאישור דוחות ביצוע. זאת, לעומת התחייבות קואליציונית מ-2023 לתעריף של 1,200 ש"ח לחודש.

"מדובר בירידה חדה ומתמשכת", כתב גולדקנופף. "בשנת 2023 הועברו 590 ש"ח לתלמיד, בשנת 2024 ירד הסכום ל-430 ש"ח, וכעת נרשם שפל חמור נוסף. כל זאת עומד בסתירה ישירה להתחייבות הקואליציונית".

גולדקנופף הדגיש כי בשנת 2023 הסכימה המפלגה לתקצוב המופחת "בלית ברירה, מתוך הבנה שמדובר בשנת פתיחה של ממשלה חדשה", ואילו בשנת 2024, עם פרוץ המלחמה והקיצוצים הרוחביים, "הבנו את גודל השעה והשלכותיה ונמנענו מהחרפת צעדים".

אולם כעת, לדבריו, "בשנת 2025 אין מלחמה פעילה, אין קיצוצים רוחביים, ואין כל הצדקה מקצועית, תקציבית או ציבורית לכך שהסכומים לא יעמדו לכל הפחות על רמת השנה הראשונה של הקואליציה".

גולדקנופף הדגיש במיוחד כי "מדובר בתלמידים קטינים, מתחת לגיל 18, שאינם חייבי גיוס כלל ואינם קשורים בשום דרך לסוגיית הגיוס. הפגיעה בתקצוב הפנימיות פוגעת ישירות בילדים ובנערים וביכולתם לקבל תנאי מחיה בסיסיים".

לדבריו, גם בתקופת ממשלת בנט-לפיד בשנים 2021-2022, כאשר הציבור החרדי היה באופוזיציה, עמד תקציב הפנימיות על 460-480 ש"ח לתלמיד - "סכום גבוה יותר מזה המועבר כיום, חרף העובדה שהציבור החרדי היה אז באופוזיציה".

גולדקנופף סיים במסר ברור: "אני מצפה לפעולה מיידית וברורה: קיום מלא של ההסכם הקואליציוני, עדכון תעריף התקצוב בהתאם להתחייבות שניתנה, ולכל הפחות החזרת התקצוב לרמת השנה הראשונה של הקואליציה - ללא קיצוצים, ללא דחיות וללא עיכובים נוספים".