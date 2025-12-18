שגריר בריטניה בישראל, סיימון וולטרס, ערך אמש (רביעי) אירוע הדלקת נרות חנוכה במעון השגריר ברמת גן, לכבוד סטודנטים ובוגרי תוכנית "חרדים לרפואה" של קרן קמ"ח.

באירוע השתתפו חבר הכנסת ושר הבריאות לשעבר אוריאל בוסו, מנכ"ל קרן קמ"ח מוטי פלדשטיין, ראשי אוניברסיטאות ובכירי מערכת הבריאות.

את הנר הרביעי של חנוכה הדליק הרב שמואל ביסטריצקי, שליח חב"ד בסביון. השגריר וולטרס איחל לסטודנטים הצלחה בלימודיהם, ובעקבות מתקפת הטרור בבונדי ביץ' אמר: "חנוכה אמור להיות עת של אור, ולא של חשיכה.

"אני ניצב בסולידריות עם הקהילות היהודיות בכל העולם. מי יתן ואורם של נרות החנוכה יזכיר לנו: 'מעט מן האור דוחה הרבה מן החושך'".

המפגש צילום: ריקי רחמן

במהלך האירוע הוזכרו היחסים המיוחדים בתחום הבריאות בין בריטניה לישראל, כולל שותפות המחקר והחילופין האקדמיים BIRAX, התוכנית החדשה של אקדמיית הבריאות-טק דנגור, והתוכנית ScaIL UK לחברות סקייל אפ ישראליות.

הפילנתרופ הבריטי ליאו נואי, מייסד קרן קמ"ח, אמר כי "בוגרי התוכנית שעמנו בחדר מוכחים שניתן להישאר מחוייבים ביותר לחיים יהודיים חרדיים ובמקביל להיות רופא או רופאה מהטובים ביותר בבית חולים בישראל. זהו שינוי שישפיע לא רק על החברה החרדית, אלא גם על מערכת הבריאות בישראל ועל החברה הישראלית בכללותה".

ח"כ אוריאל בוסו הודה לשגריר ולמר נואי והתייחס לשילוב החרדים בתחומים מקצועיים: "היום כשרואים את השילוב של החרדיות והחרדים בכל הענפים, ממחיש את המושג ש'אם אין קמח אין תורה'. בזכותם הרבה נשים מפרנסות את בעליהן האברכים שיכולים להחזיק בתים של תורה".

בוסו הוסיף: "כשפנו אליי לשילוב חרדים ברפואה, בסיעוד ובאחיות, העברנו לפני מספר חודשים החלטת ממשלה על שילוב חרדים ברפואה. היום כבר בהרבה אוניברסיטאות מובילות ישנם סטודנטים חרדים שלומדים רפואה, ויש רופאים חרדים - שבעוד מספר שנים כבר יהיה טבעי לגמרי לראות אותם במערכת".

ד"ר שרה פופר, בוגרת תוכנית "חרדים לרפואה", סיפרה כיצד הגיעה לתחום חרף העובדה שבצעירותה לא חלמה שתהיה, כאישה חרדית, רופאה.

תוכנית "חרדים לרפואה" נועדה לתת מענה למחסור בכוח אדם רפואי בישראל באמצעות הכשרת מועמדים חרדים מצטיינים.