פרקליטות המדינה מסרה תגובה לבג"ץ בנוגע לבקשת שר המשפטים יריב לוין לשקול מחדש את מינוי השופט בדימוס אשר קולה למלווה תיק החקירה בפרשת הפצ"רית.

לטענת הפרקליטות, הבקשה של לוין אינה מהווה "הבהרה" של פסק הדין, אלא למעשה בקשה לביטולו. עוד נמסר כי חקירת המשטרה בפרשה צפויה להסתיים בימים הקרובים.

ביום שלישי האחרון, לוין הודיע לבג"ץ כי לא הצליח למצוא מועמד מתאים למלווה תיק החקירה בפרשת ההדלפה, בה נחשפה תוכן רגיש. לוין כתב כי לא נמצא אף עובד מדינה בכיר שיכול למלא את הדרישות שהיו בפסק הדין, ולכן הוא פנה לבית המשפט בבקשה "למתן הבהרה", ולשקול אפשרות למנות את השופט בדימוס אשר קולה, תוך שהוא יוצא לחופשה מהתפקיד.

שר המשפטים לוין הבהיר כי בשל "מבוי סתום" ולאחר פנייה לעשרות מועמדים, הוא פונה לבית המשפט בכדי לבדוק אפשרות לשוב ולהטיל את המינוי על קולה, תוך שמירה על האיזון בין תפקידו כנציב תלונות הציבור על שופטים.

לפני כחודש קבע בג"ץ כי השופט בדימוס קולה לא יוכל לשמש כמלווה החקירה בעקבות הוראות חוק נציב תלונות הציבור על שופטים, המחייבות אותו להימנע מעיסוק נוסף.