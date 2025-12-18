גורמים בסביבת השר לביטחון לאומי, איתמר בן גביר, מותחים ביקורת קשה על שר המשפטים, יריב לוין, בעקבות התנגדותו לנוסח הצעת חוק עונש מוות למחבלים שמציעה סיעת עוצמה יהודית. לטענת הגורמים, הסייגים שמבקש לוין להכניס לחוק עשויים לעקר אותו ממטרתו המרכזית.

הגורמים טוענים כי הסייגים שכוללים שיקול דעת לפרקליטות ולשופטים, וההגבלה שבה עונש המוות לא יחול על מחבלים רוצחים שאינם מחבלי נוח'בה, מעלים את החשש כי מדובר בניסיון להשאיר פתח לעסקאות שחרור מחבלים בעתיד. "אם הטרוריסטים ידעו שהם עדיין יוכלו לבצע חטיפות כדי לשחרר מחבלים רוצחים מהכלא, החוק יהפוך לאות מתה.

הם מוסיפים כי מטרת החוק היא לא לאפשר למחבלים להפוך לקלפי מיקוח בעסקאות עתידיות, ולכן כל סייג שמונע הוצאה מיידית להורג של מחבלים רוצחים מהווה פגם מהותי בחוק. "זו טעות איומה", מסבירים הגורמים, "לא נתפשר על חוק שלא יבטיח את הוצאתם להורג של מחבלים רוצחים".

שר המשפטים יריב לוין אמר בקבינט באחרונה כי החוק הוא "מטורף". "לפי הצעת החוק, יוצאים להורג מאות מחבלים. צריך לקיים דיון רציני ולשמוע את גורמי מערכת הביטחון", הוסיף. היועצת המשפטית לממשלה בהרב-מיארה הסכימה עם עמדתו.