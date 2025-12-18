בפעילות משולבת של שב"כ וימ"ר מחוז דרום, נעצר ערבי-שראלי תושב ביר הדאג' בחשד להברחת אמל"ח לשטח מדינת ישראל באמצעות רחפנים.

במהלך חקירתו בשב"כ, התגלה כי הוא עומד בראש תשתית מרכזית להברחות אמל"ח, וזאת על רקע עלייה משמעותית בהברחות אמצעי לחימה לשטחי ישראל, כולל אמל"ח חריג ועם פוטנציאל משמעותי לסיכון ביטחוני.

החקירה העלתה כי תשתיות טרור רבות פועלות להברחת אמל"ח דרך הגבולות במטרה להציף את השטח בנשק, דבר המקל על ארגוני טרור להנגיש את אמצעי הלחימה למחבלים ולבצע פעולות טרור. האמל"ח המוברח אף מביא לירידת מחירים בשוק הנשק, דבר שמגביר את נגישותם של כלי נשק בגורמים מסוכנים בישראל ובאיו"ש.

לאור מסוכנותו הרבה של החשוד וחשש למעורבותו בהברחות נוספות, חתם שר הביטחון, ישראל כ"ץ, באופן תקדימי על צו מעצר מנהלי, שניתן לנוכח הצורך במניעת המשך פעילותו המסוכנת.