שר הביטחון ישראל כ"ץ ושר המשפטים יריב לוין, קיימו היום (חמישי) דיון מקצועי בהשתתפות בכירים במערכת הביטחון והמשפטים, על מנת לבחון את האפשרות להקים טריבונל צבאי ייעודי להעמדת מחבלי הנוח'בה לדין בעקבות פשעי הטבח שביצעו ב-7 באוקטובר.

במהלך הדיון, אשר נערך בנוכחות הפרקליט הצבאי הראשי, אלוף איתי אופיר, נשיאת בית הדין הצבאי לערעורים, אלופה אורלי מרקמן, וגורמים בכירים נוספים, הודגש כי מדובר במחבלים שביצעו פשעי מלחמה ופשעים נגד האנושות, ויש צורך במענה משפטי שיאפשר להעניש את מבצעי הזוועות במלוא החומרה.

שר הביטחון כ"ץ הורה בתום הדיון לצה"ל להנחות את הגורמים הרלוונטיים במשרד המשפטים על מנת להתחיל בבחינת ההיבטים המשפטיים, המבצעיים והבינלאומיים הכרוכים בהקמת טריבונל ייעודי.

השרים הדגישו כי ישראל מחויבת להעניש את המבצעים, תוך שהמסר המרכזי הוא: "מי שפוגע באזרחי ישראל - ייתן את הדין במלוא החומרה".