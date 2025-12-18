מיזם חדש שהוקם לאחרונה מציע תוכניות מנהיגות לסטודנטים ללימודי משפטים, תקשורת ומדיניות וממשל. בין מרצי התוכנית מופיעים שמות בולטים כמו פרופ' משה כהן אליה, יותם זמרי, עו"ד ערן בן ארי, שרה העצני וחנן עמיאור ואפילו השר עמיחי שיקלי וח"כ שמחה רוטמן.

יוזם התוכנית ברל'ה קרומבי, יו"ר תנועת "תקומה", משוכנע כי מדובר בתחילתה של מהפכה. "אחרי המהפכה בתקשורת ואחרי ההבנה של המחנה הלאומי על התיקון הנדרש בבג"ץ, אנחנו מתחילים להפנים את עומק העיוות באקדמיה הישראלית, שהפכה לחממת שמאל קיצוני רדיקלי, וזהו תחילתו של תיקון".

את מפגש הפתיחה של התוכנית העביר פרופסור משה כהן אליה, שפרץ לתודעה במהלך תקופת המאבק על הרפורמה, כשניסה לגשר על הפערים בחקיקה ולהביא לפשרה בין הימין לשמאל. "אני הייתי איש שמאל קלאסי של זכויות אדם", סיפר פרופ' כהן-אליה. "מה שקרה ברפורמה זה שבאקדמיה אף אחד לא היה מוכן ללכת לפשרה עם הימין כי לא היה להם את האומץ. הגענו להבנות ב-99% מהפרטים. לגבי החקיקה היו הסכמות והבעיה לא הייתה תיקון עילת הסבירות או הועדה למינוי שופטים, אלא שברגע שהם יצאו מהחדר כל ההסכמות התפוגגו מפחד המפגינים בקפלן. הפרופסורים שאיתן ישבת בחדר פחדו משקמה ברסלר ופשוט לא היה להם את האומץ ללכת לפשרה ציבורית. אז הבנתי שאני במחנה הלא נכון".

מרצה נוסף במפגש הפתיחה היה סגן אלוף במיל' אודי בן חמו שאמר כי "במאפייני התרבות הנוכחית אין אמת. החלש תמיד צודק ולכן אין אחריות. הכל פוליטיקה של זהויות שבנויה על רגש והאינדיבידואל גובר על השכל והכלל. הלאום והערכים נתפסים כמדכאים. העולם המערבי מעדיף שוויון קיצוני לעומת היררכיה וכשאין היגיון - המניפולציה הופכת להיות מובנית. זה אירוע מטורף".

לדברי בן חמו "במדינת ישראל, בהכללה גסה, 50% מהאזרחים בעד מדינה יהודית, ו-50% מהאזרחים בעד מדינת כל אזרחיה. ב"חלונות הגבוהים" - באקדמיה, ארגוני חברה אזרחית, מכוני מחקר, תרבות, משפט, ובתקשורת - בכל מנגנוני עיצוב התודעה, האחוזים ממש לא כאלה. את זה אנחנו מבקשים לשנות - והשינוי יתחיל מהאקדמיה והתקשורת".

לדברי קרומבי, יוזם התוכנית, בקרוב השינוי באקדמיה יתחיל והוא יחל בתוכניות לימוד ייעודיות לסטודנטים בתוך האונברסיטאות והמכללות. "אנחנו בוחנים אופציות של מסלולי תואר שני כי זה יותר פרקטי, שיקבלו מרחב לימוד ומסגרת אקדמאית בתוך האוניברסיטאות בישראל ואני מאמין שברגע שיראו שיש לזה ביקוש האירוע הזה ילך ויתרחב".