התקופה שבה חיים הישראלים בשנים האחרונות, במיוחד לאחר מלחמת 7 באוקטובר, הייתה מלאה באירועים דרמטיים, שזעזעו את המדינה ויצרו שינוי מהותי במציאות הביטחונית.

אחד מהאנשים שהיו בעין הסערה במהלך כל ההתפתחויות הללו היה ניר דבורי, הפרשן הצבאי של חדשות 12.

בספר "משדר מלחמה" הוא מספק הצצה אל מאחורי הקלעים של הסיקור, ההתמודדות עם תחושת האחריות והאתגרים שעמדו בפניו.

בראיון מיוחד לערוץ 7 הוא משחזר כיצד החל תהליך יצירת הספר. "כתבתי לעצמי במחברות את כל המלחמה הזו. את הפגישות, השיחות עם מקבלי ההחלטות, המקומות שהייתי בהם והאנשים שפגשתי".

דבורי, שמכיר את המשמעות ההיסטורית של כל פרט במלחמה, מציין כי למרות שהיו מצבים שבהם יכול היה להסתפק במידע טכני בלבד, הוא ידע שההיסטוריה דורשת תיעוד, במיוחד עבור הציבור שצופה באירועים בזמן אמת. "לא הכל בפנים אבל השיקול המרכזי היה להנגיש את המידע בצורה מדויקת".

את רגעי המתקפה הרצחנית של חמאס בשבעה באוקטובר הוא לא ישכח לעולם. הוא מתאר את הרגעים שבהם החל לזרום אליו מידע על נפגעים, אירועים שהפכו לשטף בלתי פוסק. "הדבר הכי קשה היה להבין את תמונת המצב, מה באמת קורה בכל מקום ומקום. גם לנו היה קשה וגם לצבא היה קשה".

הוא מודה שבתחילה התקשה להאמין למידע על מספר הנרצחים. "כשאומרים לי את המספרים, אני לא מאמין. חושב לעצמי 'זה לא יכול להיות'". וכאן הוא נדרש לאחריות מירבית. "משפחה יושבת בממ"ד חרדה, אולי אפילו תחושה של איום קיומי. אתה צריך להיות פה גם עבורם. לא רק במידע, אלא גם באחריות להחזיק את האנשים".

כמו הצבא והמערכת המדינית גם הוא הופתע מעוצמת המהלך של חמאס. "התרחיש הכי חמור שהיה לי בראש כלל פעולות מוגבלות של הצד השני. הערכתי שלפחות צה"ל יעמוד בפני סוג של מבצע מקומי של חמאס. זה לא משהו שאני הכרתי או הערכתי שיכול לקרות בכלל".

נושא המחלוקות הפוליטיות במערכת הביטחונית מעסיק את דבורי לאורך כל המלחמה. הוא מציין את ההתמודדות הקשה עם הדילמות המוסריות שעמדו בפני מערכת הביטחון. "יש הבדל גדול בין חיילים לאזרחים. תפקיד הצבא הוא לחצוץ ביניהם. "הצבא מוכן לשלם מחיר כדי להחזיר את האזרחים הביתה, וזה מסר ערכי, מוסרי ויהודי".

על היום שאחרי בעזה הוא אומר "אנחנו בתוך נקודה שבה צריך לקבל החלטות כבדות מאוד. ההחלטות כולן יהיו לא פופולריות. ואתה תצטרך לבחור בין חלופות לא מדהימות - אבל זו המציאות - ומנהיגות צריכה לקבל החלטות אמיצות. אתה לא יכול כל הזמן לקום בבוקר, להוציא את האצבע, לראות לאן הרוח נושבת, ולפי זה לקבל את ההחלטות. אתה צריך שתהיה לך ראייה אסטרטגית, שיהיו לך יעדים מוגדרים.

אנחנו צריכים לייצר חלופה לשלטון חמאס. נצטרך לשלם על זה מחירים מסוימים, כדי שזה יוכל להתקדם, ושאנחנו נוכל להיות בשליטה ביטחונית תמיד. אם יש משהו שהבנתי אותו, וזו רעה חולה של הממשלות האחרונות - זה תרבות המדיניות של ההכלה וניהול הסכסוך.

מהו הניצחון המוחלט מבחינת דבורי? "הניצחון המוחלט בעיניי יהיה אם בעוד חמש ועשר שנים הילדים שלנו יחליטו להישאר כאן ולא יעזבו. זה יהיה הניצחון המוחלט ועל זה אנחנו צריכים להיאבק".