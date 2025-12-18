חבר הכנסת נאור שירי (יש עתיד) עורר היום (חמישי) סערה בעקבות ציוץ שפרסם ברשת החברתית, בו קרא לירות לעבר מפגינים שזורקים אבנים לעבר חיילים.

דבריו נאמרו על רקע הפגנת חרדים קיצונים היום, שבמהלכה הותקפו חיילים ושוטרים באבנים.

"כל מפגין שזורק אבן על חייל צה"ל צריך לסיים את היום עם כדור בברך. לא פחות", כתב שירי וכעבור שעה קלה מחק את הציוץ.

אחרי מחיקת הציוץ הוא כתב: "מחקתי את הציוץ. התמונה שבה במדינת ישראל רוגמים חיילים ושוטרים באבנים זה אירוע שלא נתפס ומשול לאירוע טרור בעיניי".

עוד הוסיף, "אם אבן הייתה פוגעת בחייל והוא היה נפגע חלילה - בטוח שהשיח היה שונה לחלוטין לגבי גבולות ההפגנה".

שירי הסביר את החלטתו להסיר את הציוץ וכתב: "מחקתי כי המדינה שלנו נמצאת על הקצה - וכל פרשנויות שנאת החרדים לא היו מטרת הציוץ".