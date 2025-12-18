בוועדת החוקה של הכנסת צפויים להצביע בשבוע הבא על הצעת חוק חדשה שמובילים חברי הכנסת שמחה רוטמן (הציונות הדתית) ויוליה מלינובסקי (ישראל ביתנו), שתאפשר להעמיד לדין את מבצעי טבח 7 באוקטובר בפני בית משפט צבאי מיוחד.

מטרת החוק, כפי שנכתב בהצעה, היא "להסדיר את ההעמדה לדין של מבצעי פעולות האיבה, הרצח, האונס, החטיפה והביזה שבוצעו במסגרת מתקפת הטרור הרצחנית בידי ארגון הטרור חמאס ושותפיו".

נוסח הצעת החוק

לפי ההצעה, כתבי אישום יוגשו לבתי משפט צבאיים מיוחדים, שבראשם יעמוד שופט מחוזי בדימוס לצד שני קצינים נוספים הכשירים לשיפוט בדרג מחוזי.

בית המשפט יהיה מוסמך לדון גם בעבירות חמורות לפי חוק העונשין, חוק מניעת רצח עם וחוק המאבק בטרור.

בניגוד לדין הצבאי הקיים, גזרי דין - כולל גזרי דין מוות - לא יחייבו את אישור הרמטכ"ל. ההצעה גם קובעת כי מי שיורשע על פי החוק לא יוכל להיכלל בעסקאות לשחרור אסירים.

בנוסף, החוק מחייב כי הדיונים יתועדו באופן חזותי וקולי, וישודרו באתר ייעודי שיוקם למטרה זו - אלא אם יוחלט על דיון בדלתיים סגורות.

עוד נקבע כי לנאשמים יהיה ייצוג משפטי, אך המדינה לא תממן את הייצוג, בהתאם לתיקון המוצע לחוק "מניעת מימון ייצוג משפטי לחשודים בעבירות ביטחוניות".

כמו כן, יוקם צוות היגוי בין-משרדי בראשות ראש הממשלה, בהשתתפות שר המשפטים, שר הביטחון ושר החוץ, שיגבש מדיניות ויתאם משאבים להעמדה לדין של המעורבים בפיגועים.