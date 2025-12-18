דפנה שקורי ויהלי שקורי בהדלקה בית הנשיא

לרגל חג החנוכה ושבוע ההוקרה למשרתי הקבע, קיימו נשיא המדינה יצחק הרצוג ורעייתו מיכל סדרת מפגשים עם דמויות מעוררות השראה מהחברה הישראלית, תחת הכותרת "מגבירים את האור".

במפגש היום (חמישי) הדליקו הנשיא ורעייתו את הנר החמישי של חנוכה עם דפנה שקורי ובתה יהלי.

דפנה שקורי, קצינת צה"ל בשירות קבע, איבדה את בעלה דוד ז"ל, לוחם צה"ל שנפל בקרבות ברצועת עזה בפברואר 2024. מאז תחילת הלחימה בשבעה באוקטובר, פעלו השניים במסגרות צבאיות שונות, ותיאמו ביניהם שיחות קצרות בלבד בין משימות, עד נפילתו של דוד. בתם המשותפת יהלי הייתה אז בת שנה וחצי בלבד.

על אף האובדן, בחרה דפנה להמשיך לשרת בצה"ל. בשיחתה עם הנשיא שיתפה: "אני חושבת שקודם כל הכי חשוב שהעם בסוף יזכור שעברנו את הנורא מכל. ואנחנו פה בזכות הגיבורים האלה, ואני באופן אישי שירתי לפני ובחרתי להמשיך לשרת את המדינה".

לדבר בית הנשיא, "סיפורה של דפנה, ושל משפחת שקורי כולה הוא חלק מהפסיפס הרחב של חוסן, אומץ ויכולת להאיר אור של תקווה ואחדות בחברה הישראלית כולה".