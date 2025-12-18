מועצת רשות המים והביוב אישרה היום (חמישי) את עדכון תעריפי המים והביוב בישראל, שייכנס לתוקפו ב-1 בינואר 2026.

העדכון החדש כולל עלייה ממוצעת של כ-2.35% בתעריפים, זאת לאחר שמיעת עמדות הציבור ולנוכח השינויים בעלויות התפעול וההשקעה במשק המים.

המשמעות עבור צרכן ביתי ממוצע היא עלייה של כ-3.5 ש"ח לחשבון החודשי. משפחה בת ארבע נפשות שצורכת כ-16 מ"ק מים לחודש, תשלם החל מהשנה הבאה כ-150.4 ש"ח לחודש במקום כ-146.9 ש"ח כיום.

התעריף המעודכן למ"ק מים בכמות המוכרת (תעריף מופחת) יעמוד על 8.508 ש"ח, והתעריף לכל כמות נוספת (תעריף רגיל) יעמוד על 15.623 ש"ח - כל המחירים כוללים מע"מ.

ברשות המים הסבירו כי העלייה בתעריפים נובעת מגידול בעלויות הספקים, מהשקעות בתשתיות, ומהרחבת רכישת מים מותפלים. כיום, כ-70% מהמים לצריכה ביתית בישראל מקורם בהתפלה - תהליך יקר יותר משאיבה ממקורות טבעיים. מתקן ההתפלה שורק ב', הגדול מסוגו בישראל, צפוי להתחיל פעילות מלאה בתחילת 2026.

במקביל, קבעה המועצה כי תאגידי מים וביוב שלא הפחיתו בשנים האחרונות את פחת המים - אובדן מים במערכת העירונית - יידרשו להציג שיפור מדיד בתחום. בנוסף, תבוצע בחינה של העלויות כדי לאפשר מיתון נוסף של העלאות עתידיות.

ברשות מציינים כי גם לאחר עדכון התעריפים, ישראל נותרת בין המדינות בעלות תעריפי מים מהנמוכים ב-OECD.