ברק סרי עם רוני קובן "פגישה עם רוני קובן" באדיבות - כאן 11, ארצה הפקות

היועץ האסטרטגי ברק סרי חשף בריאיון לרוני קובן תהליך הכנה יוצא דופן שביצע עם ראש הממשלה בנימין נתניהו לקראת ראיון מרכזי בשנת 2015.

לדבריו, מדובר באחת הסימולציות הארוכות והאינטנסיביות ביותר שערך עם איש ציבור.

סרי שיחזר כיצד נכנס נתניהו לחדר ההכנה כשהוא נחוש לעבור שורת תרגולים מעמיקים לקראת ראיון מתוכנן עם עמית סגל ויונית לוי.

במשך זמן ממושך ניתחו יחד תרחישים, שאלות צפויות ותשובות אפשריות - תרגול שכלל גם חזרות על שאלות מורכבות בתחום הדיור הציבורי.

במהלך השיחה, תיאר סרי את אופן ההתמודדות של נתניהו עם נושאים רגישים ואת בחירתו המכוונת לגלגל אחריות לבעיית הדיור על קודמו בתפקיד, אהוד אולמרט. סרי ציין כי התרגול נמשך עד כדי עייפות קולית מצדו, בעוד נתניהו דרש עוד ועוד סבבי תרגול.