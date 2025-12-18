פרדריק פקייר, רופא מרדים בן 53 מצרפת, נידון למאסר עולם לאחר שבית המשפט הרשיע אותו ברצח מכוון של 12 מטופלים.

על פי כתב האישום, פקייר החדיר במכוון כימיקלים שונים לתוך שקיות עירוי של מטופלים, במטרה לגרום להם לקריסת מערכות והתקפי לב, ואז לנסות ו"להציל" אותם בחדר הניתוח.

פקייר הרעיל בכוונה 30 מטופלים, כאשר 12 מהם מצאו את מותם למרות ניסיונותיו של פקייר להציל אותם לאחר מכן. לטענת התביעה בצרפת, פקייר קיווה כי בכך הוא יהפוך לגיבור בפני חבריו הרופאים וירכוש לעצמו מוניטין של רופא שמצליח להציל חיים.

גיל הקורבנות של פקייר נע בין ילד בן 4 שהצליח לשרוד פעמיים דום לב, עד חולה מבוגר בן 89. התביעה בצרפת כינתה את פקייר "אחד הפושעים הגדולים ביותר בהיסטוריה של מערכת המשפט הצרפתית".

"פקייר היה רוצח סדרתי, שהיה מעוות מאוד ושיחק עם שקיות פרצטמול או שקיות הרדמה של עמיתיו כדי להרעיל חולים, מה שגרם להתקפי לב", אמרה התובעת, כריסטין דה קורייז.

תובעת אחרת, תרז ברוניסו, אמרה כי "פקייר לא היה רופא, אלא פושע שהשתמש בתרופות כדי להרוג". במהלך המשפט, שנמשך ארבעה חודשים, הטיחו התובעים בפקייר מילים קשות במיוחד.

בין היתר אמרו לו "אתה דוקטור מוות, מרעיל, רוצח. אתה מביא בושה על כל הרופאים. הפכת את המרפאה הזו לבית קברות". פקייר עצמו הכחיש את הטענות נגדו, ואמר בבית המשפט כי "אמרתי זאת בעבר ואומר זאת שוב: אני לא מרעיל. תמיד שמרתי על שבועת היפוקרטס". בסופו של דבר קיבלו השופטים את טענות התביעה, וגזרו על פקייר מאסר עולם.