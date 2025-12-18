מבצע נרחב בג׳נין דוברות המשטרה כוחות הביטחון ממשיכים לפעול בג'נין במסגרת מבצע נרחב בצפון השומרון, שהחל אמש (רביעי). המבצע מתבצע כחלק מהמאמץ המתמשך לסיכול ומיגור הטרור במרחב. עם פתיחת המבצע פעלו מסתערבי מג"ב איו"ש בעיר ג'נין, בהכוונת שירות הביטחון הכללי, ועצרו שני מחבלים המשתייכים לארגון הטרור הג'יהאד האיסלאמי, אשר נטלו בעבר חלק בהתארגנויות טרור באזור. במהלך פעילות משלימה של כוחות חטיבת מנשה, לוחמי סיירת צנחנים וכוחות מג"ב, בוצעו שיחות אזהרה ותחקורים לחשודים נוספים בפעילות טרור. בנוסף, נעצרו מספר חשודים ואותרו והוחרמו אמצעי לחימה. במשטרה ובצה"ל מדגישים כי מסתערבי מג"ב איו"ש וכוחות הביטחון ימשיכו לפעול ככל שיידרש, כחלק מהמאמץ המתמשך לשמירה על ביטחון אזרחי מדינת ישראל ולסיכול תשתיות טרור.

