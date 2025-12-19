המוזיקאי פורת נוב שיתף בשיחה עם ערוץ 7 את הסיפור שמאחורי השיר החדש שהוציא לאחרונה, המבוסס על לחן ארמני ישן ומילותיו של רבי שלמה אבן גבירול. לדבריו, מדובר בשיר שליווה אותו כבר מעל שני עשורים.

"זה שיר ארמני, המנגינה היא מנגינה מחוץ לארץ שאני שמעתי אותה לפני 20 שנה", סיפר נוב, "מישהו חיבר לה את המילים האלה של רבי שלמה אבן גבירול. זה לא לחן שלי".

נוב הסביר כי בגרסה המקורית, נהוג לבצע את השיר בקצב מהיר בהרבה, אך הוא חש צורך לעבד אותו בצורה אחרת. "במקור מנגנים זאת בצורה הרבה יותר מהירה ופה אני הרגשתי שצריך לתת לשיר עומק, ולעשות אותו יותר לאט ולהיכנס לעמקות של המילים שלו".

על תהליך העבודה הוסיף, "זה שיר שאני מנגן עם משה כבר 20 שנה, אנחנו ביחד במחשבות להוציא את השיר הזה וכעת סוף סוף הגיע הרגע".

לשיר צורף יגל הרוש, ולטענת נוב החיבור היה מיידי. "את יגל הרוש פגשנו ושמחנו מאוד מאוד לצרף אותו לעניין. הוא גם שמח מאוד, במיוחד שזה באמת לא בדיוק כמו המקור, אלא שיש פה תוספת עמוקה יותר".

בסיום, התייחס נוב למשמעות הפנימית של השיר: "השיר מדבר על השיבה של כל אחד ואחד לעצמו, והשיבה של כל אחד ואחד לכל המקדש ולייחול שלנו - זה שיבוא בן דוד, שהוא אדום וטוב רועי. חנכנו רחוקים, מבורכים מהמקום הפנימי והעמוק, כך שתמיד נדע לחזור - כי השער תמיד פתוח, והשם תמיד מחכה לנו, ידו פשוטה לקבל שבים".