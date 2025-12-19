קבורת ספרי התורה בשומרון צילום: באדיבות המצלם

שריפה פרצה אמש (רביעי) בחוות שעורים הסמוכה לעמנואל שבשומרון וגרמה לנזק כבד.

המבנה המרכזי של החווה עלה באש ונהרס כליל. במבנה שכנו בית הכנסת, המטבח, חדר האוכל וציוד ביטחוני רב ערך. לפי הערכות, הנזק נאמד במאות אלפי שקלים.

החווה הוקמה לפני כשנתיים וחצי על ידי יאיר והדר אופנהיימר, ופועלת באזור נחל קנה. לצד בני הזוג פועלים מתנדבים, בני נוער וחיילים, המפתחים את המקום. בין המבנים שנבנו לאורך השנים: מצפה, בוסתן, פינות נוי ובית כנסת שהכיל שני ספרי תורה.

שני ספרי התורה נשרפו כליל יחד עם כלל תכולת המבנה. הדר אופנהיימר, ממקימי החווה, אמרה: "לאורך כל השנים ידענו לעשות הכל בעמל כפינו. המקום הזה היה מושקע בבנייה איטית וסבלנית, ומלאה בתשומת לב ומחשבה".

בשעות אחר הצהריים נערכה הלוויה לשני ספרי התורה שנשרפו, בבית העלמין של חוות גלעד, בסמוך לקברו של הרב רזיאל שבח הי"ד.

הרב ציון כהן, ר"מ בישיבת קרני שומרון ואביה של הדר, נשא דברי הספד:"קרה לנו אירוע מטלטל. אנחנו רגילים להיות במקום של בניה, ויצירה, וחיבור מאוד משמעותי לבניין הארץ ובניין החוות, ופתאום אנחנו חווים עכשיו מכה מאוד קשה, של שריפת ספרי תורה".

לדבריו, "אם לקחו שני ספרי תורה מאיתנו זה אומר שאנחנו צריכים ללכת לצעד הבא, והצעד הבא יהיה תוספת בניין הארץ, ותוספת תורה וקדושה. בעזרת ה' נזכה להכניס ספרי תורה בחוות שעורים ולבנות שם בית כנסת, להגדיל תורה ולהאדירה".