ההפרעה לאירוע ללא קרדיט

פעילי שמאל קיצוני התפרצו הערב (חמישי) בקריאות לאירוע של גרעיני ההתיישבות ותנועת נחלה, שהתקיים בשדרות בהשתתפות משפחות שכולות ופצועי צה"ל. האירוע המרכזי נערך על גבעת קובי בעיר.

במסגרת האירוע התקיימה הנפת דגל ישראל ברצועת עזה. האירוע בשדרות נערך בהשתתפות למעלה מאלף איש מכל רחבי הארץ. בין המשתתפים היו משפחות שכולות, יו"ר פורום פצועי המלחמה כפיר זר, שנפצע אנושות בחאן יונס, ופצועים נוספים מהמלחמה.

הנפת דגל ישראל סמוך לחורבות היישוב כפר דרום עוררה התרגשות בקרב מאות המשתתפים. התרגשות גדולה אף יותר נרשמה עם הנפת דגל ישראל סמוך לחורבות היישוב מורג בדרום רצועת עזה.

כפיר זר הדליק נרות סמוך לעזה וקרא לחידוש ההתיישבות ברצועה, "כאן אנחנו ואתם ממשיכים את מה שאנחנו כחיילים התחלנו בעזה".

איציק וענבל פיטוסי, הוריו של הלוחם ישי פיטוסי הי"ד שנהרג בעזה, ועל שמו נקרא גרעין יש"י המיועד להתיישב בתוחמת הצפונית, אמרו, "זה המצפן תראו מה קרה לפני 20 שנה כשגירשתם אותנו. ומה אנחנו צריכים וזה הביטחון שלנו. וללא התיישבות ברצועת עזה לא יהיה ביטחון בשום מקום. ההיסטוריה לא משקרת, התיישבות מביאה ביטחון".

ח"כ לימור סון הר מלך אמרה במהלך האירוע, "בזכות מסירות הנפש שלכם שמקיפה אותנו מכל כיוון, הקב"ה יראה כמה אנחנו רוצים. תראה כמה העם הזה מבקש את התיקון. בזכות האירוע הזה שהובילו אותו אנשי אמונה, מעבר להיגיון, מעבר למציאות. ובעז"ה אנחנו ניישב את חבל עזה. בזכות אותה אמונה, חדה ובהירה שננצח את אויבינו, נמגר אותם, ובעז"ה נזכה ליישב את כל ארצנו, ארץ ישראל השלימה".

ח"כ אושר שקלים, שהשתתף גם הוא באירוע, אמר, "כבוד גדול בשבילי להיות חלק מהסיפור הזה וללוות את המפעל שלכם, אני רוצה שאנשים יבינו - מדובר כאן בחלוצים של ימינו. אתם החלוצים של ימינו. צריך לקחת דוגמא ומופת מכל מה שאתם עושים, וכל התרומה שלכם למען עם ישראל, בעז"ה אנחנו כולנו תקווה שכמו שהיום הונף דגל, הוא ימשיך להיות מונף בגאון ובששון בכל שטחי ארץ ישראל ובכל ההתיישבות".

יו"ר תנועת נחלה, דניאלה וויס, מסרה, "אנחנו ממש צופים כאן על היישובים ניסנית, אלי סיני, ודוגית בהמשך. ממש יכולים להבין את העיוות המוחלט, את החרפה שהובילה לטבח. אין כאן שאלה בכלל. במקום שיש יהודים יש ביטחון, יש שגשוג ויש חיים. זכינו היום שמשפחות וילדים, קבוצה גדולה, נכנסה פנימה והניפה את דגל ישראל, דגל הוא ביטוי של עצמאות ובעז"ה מהסמל הזה תצמח התיישבות גדולה עצמאית ומשגשגת".

צילום: תהילה מקלר, תנועת נחלה

צילום: תהילה מקלר, תנועת נחלה

צילום: תהילה מקלר, תנועת נחלה

צילום: תהילה מקלר, תנועת נחלה