קליע של רובה M16 הונח על שמשת רכבה של נילי קדוש, מנהלת לשכתו של השר לביטחון לאומי איתמר בן גביר.

האירוע התרחש אתמול (רביעי) בשעות הבוקר סמוך לביתה שבירושלים.

על פי הפרטים, בנה של קדוש ירד לרכב המשפחתי ובמהלך בדיקתו הבחין בקליע שהונח מתחת למגב השמשה הקדמית. המשטרה הוזעקה למקום ופתחה בחקירה.

לפני מספר שבועות נפרץ מכשיר הטלפון הנייד של קדוש. מאז החלה לקבל הודעות שנחזו לישראליים שביקשו לתאם עמה פגישה מקדימה לקראת פגישה עם בן גביר.

קדוש דחתה את הפניות והעבירה את המידע לגורמי הביטחון. במהלך הבדיקה עלה חשד כי מאחורי ההודעות עומדים גורמים איראניים.

במשטרה בוחנים בשלב זה האם קיים קשר בין האירוע הנוכחי לבין פרשת הפריצה לטלפון.