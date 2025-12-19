הרשויות בארה"ב אישרו הבוקר (שישי) כי האדם שרצח שני בני אדם בירי באוניברסיטת בראון אחראי גם לרצח הפרופ' נונו לוריירו מאוניברסיטת MIT.

בתום מצוד, נמצא החשוד כשהוא ללא רוח חיים. המשטרה אישרה כי החשוד ברצח התאבד לאחר שנמצא תחת מצור משטרתי במבנה אחסון בעיר סאלם שבמדינת ניו המפשיר.

שמו של החשוד הוא קלאודיו נוויס ולנטה, אזרח פורטוגל בן 48, שהיה בעבר סטודנט לדוקטורט בפיזיקה באוניברסיטת בראון, אך לא סיים את לימודיו.

על פי הדיווחים, לאחר הירי באוניברסיטת בראון, שהתרחש בשבת, החשוד המשיך למדינת מסצ'וסטס הסמוכה. כעבור יומיים, הגיע לדירתו של לוריירו ורצח אותו ביריות. על פי ההערכות, ולנטה הכיר את לוריירו, שגם הוא היה אזרח פורטוגלי, והשניים למדו יחד בליסבון.

החוקרים קיבלו פריצת דרך כאשר אדם שהיה עד למפגש במסדרון זיהה את החשוד. הם למדו כי הוא שכר מכונית, והצליחו להתחקות אחריה עד שמצאו אותו בניו המפשיר, בתוך יחידת אחסון ששכר מראש.

נכון לעכשיו, לא נמסר מה היה מניעו למעשי הרצח. עם זאת, ברור כי היה לו קשר לעברו באוניברסיטת בראון וכי הכיר את הקורבן מאוניברסיטת MIT.