בשבוע שעבר, במלאת שנה לנפילתו, התכנסו חברים, מכרים ובני משפחת דינר ז"ל ביישוב טלמון שבבנימין לאזכרה לזכר רס"ל (מיל') הלל דינר ז"ל, שנפל במהלך קרב בעזה במלחמת חרבות ברזל.

הלל, שנפל בגיל 21, היה נצר למשפחת דינר ששורשיה נטועים עמוק בבנימין. סיפורו הוא סיפור של אהבה עזה לארץ ישראל. הלל גדל בבנימין ותחושת השליחות והקשר העמוק לאדמה היוו חלק בלתי נפרד ממנו.

אימו, תרזה, תיארה את הלל כמי שתחושת הייעוד עמדה בפניו. היא מספרת כי "הוא הרגיש שהוא ימצא את מותו בקרב על האדמה הזו".

לאחר הנפילה, האחים של הלל חתמו במהלך השבעה, על טפסים להתנדב ליחידות קרביות. אחד מהם אף המשיך לשרת ביחידת קומנדו בעזה לאחר מותו של הלל.

"זו תחושת שליחות. אנחנו נלחמים על הזכות לחיות פה. זו מלחמת העצמאות השנייה. בבתי הספר ובאולפנות של בנימין ממשיכים לספר את סיפורו של הלל. אנחנו נכנסים לשיחות עם בני נוער ועם חיילים. הם שומעים על הלל, על דרכו, על אהבתו לארץ הזו", מסכמת האם.