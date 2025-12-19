מאות התכנסו הבוקר (שישי) לתפילת הלל חגיגית בליווי כלי נגינה בקרית אונו, בהשתתפות הרב שמואל אליהו והרב אוריאל סעייד שהוביל את התפילה.

את האירוע הפיקה תנועת מעיינות קרית אונו, בשיתוף איגוד רבני קהילות והיא משכה מאות שהגיעו למקום לפנות בוקר.

בין המשתתפים היו אנשי הגרעינים התורניים בגוש דן, הרב פרץ איינהורן מייסד ארגון צל"ש, ומשפחתו של החייל יובל מור יוסף שנפל בגבעת אסף לפני 7 שנים, בוגר הישיבה בקרית אונו.

תפילת ההלל עם הרב שמואל אליהו צילום: באדיבות המצלם

הרב אליהו התייחס בתפילת הלל שקיים השבוע למלחמה באיראן. "נאמר הלל לקדוש ברוך הוא על הניסים שנעשו בימים ההם, ועל הניסים שנעשו בזמן הזה. על הניסים שהקב"ה עשה, רבנים ביד מעטים, והכי טמאים שיש ביד הכי טהורים שיש. זדים ביד עוסקי תורתך, הכי רשעים שיש ביד הכי צדיקים שיש.

אנחנו אחרי שנתיים של מלחמה, ראינו ניסים שאין כדוגמתם, מעצמה שאמרה והכריזה אלף פעמים שהיא רוצה למחוק אותנו מעל האדמה, הכינה טילים בליסטיים ונשק גרעיני, כשהעיקר להשמיד להרוג ולאבד את כל עם ישראל. בשנים עשר יום היא התרסקה לרצפה, והתמוטטה בניסים. באנו להגיד לקב"ה תודה", דברי הרב אליהו.