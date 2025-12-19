תיעוד הדריסה בשכם צילום: באדיבות המצלם

קבוצה של חסידי ברלנד נכנסה הלילה (שישי) בניגוד לחוק לקבר יוסף תוך עימותים עם פלסטינים. במהלך יציאתם מהמקום, כך נטען, דרסו באופן מכוון פלסטיני.

מנגנוני הביטחון הפלסטיניים תפסו את רכבם של החסידים שנמלטו מהמקום - וחלקם נעצרו על ידי המשטרה.

מדובר צה"ל נמסר: "במהלך הלילה, מספר אזרחים ישראלים נכנסו במכוון למרחב העיר שכם שבחטיבת שומרון, ללא אישור. האזרחים דרסו פלסטיני שנפצע ופונה לקבלת טיפול רפואי בבית החולים. לאחר מכן, הישראלים פרקו מהרכב וברחו רגלית מהנקודה.

הרכב נתפס ויוסגר למנהל האזרחי בקרוב. כוחות צה"ל עצרו מספר אזרחים ישראלים אשר הועברו להמשך טיפול משטרת ישראל. נדגיש כי כניסה של אזרחים ישראלים לשטחי A מסוכנת ואסורה על פי החוק".