קמפיין בינלאומי חדש בשם "הצילו את סבסטיה" פועל בימים אלה לעצירת מה שמכונה בפי יוזמיו "ההשתלטות הישראלית על האתר הארכיאולוגי הפלסטיני סבסטיה", השוכן בשטח C בשומרון.

לדברי אנשי הקמפיין, האתר בן אלפי השנים עומד בפני מחיקה והפיכתו ל"פארק מקראי חסר פלסטינים".

הקמפיין, שמובל על ידי קבוצת "ארכיאולוגים נגד אפרטהייד", טוען כי כוחות ישראליים החלו כבר בגידור אדמות חקלאיות של תושבי הכפר, וכי קיימת סכנת פינוי והרס למבנים בשטח. כמו כן דווח כי מתנחלים ריססו כתובות גרפיטי אנטי-פלסטיניות באתר עצמו. לטענת הקמפיין, מדובר ב"שימוש פוליטי בכלים של מדע וארכיאולוגיה לצורך נישול".

לדברי זאיד אעזארי, מומחה למורשת הפועל במסגרת הקמפיין, "סבסטיה היא יישוב בן 5,500 שנה, ששימש בית לאנשים מדתות שונות. ישראל מנסה לעקור את הזהות הפלסטינית שלו ולהציב במקומה נרטיב בלעדי".

בפנייה לארכיאולוגים ברחבי העולם, ובפרט לארה"ב, שהוגדרה על ידי הקמפיין כ"תומכת העיקרית במדיניות הישראלית", פורסמו שלוש דרכי פעולה עיקריות:

הצטרפות לקמפיין והפצת המסר - פעילים נקראים לעקוב אחר עמודי הקמפיין ברשתות החברתיות, לשתף תוכן ולהציע כישורים בתחומים כמו תרגום, צילום ויצירת תוכן.

לחץ על מוסדות אקדמיים ותרבותיים - הקמפיין קורא למוסדות מחקר וגופי תרבות ברחבי העולם לגנות את פעולות ישראל בסבסטיה ולאמץ את קווי היסוד של PACBI - הקמפיין הפלסטיני לחרם אקדמי ותרבותי על ישראל.

החרמת ASOR - החברה האמריקנית למחקר מחוץ לארצות הברית, אחת הגופים המרכזיים בתחום הארכיאולוגיה באזור, מואשמת על ידי הקמפיין בשיתוף פעולה עם מוסדות הפועלים בהתנחלויות או במימון ממשלתי ישראלי. לטענת הפעילים, החברה נותנת במה לחוקרים ממוסדות ישראליים ואינה מקצה משאבים לפרויקטים פלסטיניים.

שר המורשת עמיחי אליהו הגיב "מדובר על היסטוריונים שמדברים על העם הפלסטיני בפריזמה היסטורית של 5,500 שנים - אם הם היו מרכיבים רכב אני לא הייתי נוסע בו.

אלו הטוענים לגזל סבסטיה הם אותם אלו הטוענים לגזל אדמות מהנהר לים, לרצח עם ולשלטון אפרטהייד. אנשים מדומיינים, מאוסים ולא רלוונטיים".