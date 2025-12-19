שופט בית המשפט העליון, אלכס שטיין, הביע תמיהה וביקורת כלפי שירות המבחן, בעקבות תסקיר חיובי שהוגש בעניינו של מארק פויגל, אחד הנאשמים ביצירת טבעת אש סביב בית ראש הממשלה.

לפי דיווח של עמית סגל, פויגל מזוהה עם ארגון מחאת השמאל 'אחים לנשק' והוא אחד הנאשמים המרכזיים באירוע ההצתה סמוך לבית ראש הממשלה.

לדברי שטיין, שירות המבחן פעל ביוזמתו להגיש תסקיר מעצר משלים, וזאת אף שלא נדרש לכך בהחלטת בית המשפט.

התסקיר הוגש ב-17 בדצמבר - שבועות לפני המועד שנקבע על ידי בית המשפט המחוזי. שטיין הדגיש כי לא הורה על הגשת התסקיר, וכי לא ניתנה הצדקה ברורה לעדיפות שניתנה לתיק זה על פני תיקים אחרים.

בדבריו כתב שטיין: "מאחר ששירות המבחן פועל תחת עומסי עבודה כבדים, תהיתי מה גרם לו ליתן עדיפות לתיק זה דווקא. לתהייה זו לא קיבלתי מענה המניח את הדעת".

עוד הדגיש השופט כי המהלך נעשה חרף העובדה שהמועד שנקבע על ידי בית המשפט להגשת התסקיר הוא לעוד כחודש וחצי, וכי המסמך הוגש ישירות אליו ללא בקשתו.

בעקבות כך הורה שטיין להעביר את ההחלטה לבחינה אצל הממונים על שירות המבחן.

בהחלטתו ציין: "אני מורה כי המזכירות תעביר עותק מהחלטתי זו לבדיקת הדבר על ידי הממונים אצל שירות המבחן", והוסיף כי לא ברורה ההעדפה שניתנה לתיק זה דווקא על פני תיקים אחרים.