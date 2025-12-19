שרה אברהמס, שליחת חב"ד ברנדוויק שבסידני, העניקה ריאיון מרגש לרשת Sky News, ימים ספורים לאחר מתקפת הירי הקטלנית שהתרחשה בחוף בונדי, בה היא ובעלה נמנו עם הניצולים.

אברהמס תיארה כיצד עם חזרתם לביתם מהאירוע, מצאו את ילדיהם בוכים ומפוחדים. לדבריה, הילדים ביקשו מהם לכבות את החנוכייה הגדולה שעמדה בכניסה לביתם, מחשש שהבית ייהפך למטרה.

"הם אמרו: 'בבקשה תכבו את החנוכייה, הבית שלנו יהפוך למטרה', בעלי ואני הסתכלנו אחד על השנייה ואמרנו: 'אין סיכוי, אנחנו לא ניכנע ככה. אנחנו לא מכבים מנורות, לא מסתירים כיפות. אנחנו עומדים בגאון ובקול רם'. אבל הילדים בכו והתחננו, אמרו: 'בבקשה, אמא, אבא, תכבו את המנורה'. אז הסתכלתי עליהם ואמרתי, כאמא, אנחנו נכבה אותה".

לדבריה, למחרת עברה שכנה נוצרייה ליד הבית וסיפרה כי בתה פרצה בבכי כשראתה שהחנוכייה כבויה. "היא אמרה: 'לא, אמא, הם מכבים את המנורות. הרוע מנצח'. וכשהיא סיפרה את זה, אמרתי לבעלי: לא משנה מה - המנורה תידלק שוב. אנחנו לא מכבים מנורות. אנחנו לא מפסיקים להפיץ אור".

אברהמס קשרה את דבריה לזכרו של שליח חב"ד שנרצח, הרב אלי שלנגר, שהיה חבר קרוב, ואמרה: "זה היה המסר של הרב אלי היום, אני מבטיחה לכם. אני יכולה לומר בביטחון מלא, אם הוא היה עומד כאן היום, הוא היה אומר: אנחנו לא נופלים לתוך החושך - אנחנו מפיצים אור. זו הדרך היחידה לדחוק את החושך. אנחנו דואגים זה לזה. אנחנו מפיצים טוב".