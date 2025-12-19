ביישוב אביתר נערכה מסיבת חנוכה בהשתתפות עשרות תלמידים ותושבים. באירוע, שנערך בישיבה המקומית, השתתפו ראש הישיבה הרב דוד אמיתי, להקת "יהלומה" והקלידן נעם עמיצור.

רב העיר צפת וחבר מועצת הרבנות הראשית, הרב שמואל אליהו, השתתף במספר אירועים - בין היתר בהדלקת נרות בעירו וכן בתפילת הלל חגיגית בליווי נגנים בקריית אונו, בה השתתף גם הרב אוריאל סעייד שהוביל את התפילה.

תפילת ההלל עם הרב שמואל אליהו צילום: באדיבות המצלם

נשיא ישיבת עטרת ירושלים, הרב שלמה אבינר, תועד גם הוא בהדלקת נרות חנוכה.

בכנס "אמץ לוחם" אמר הרמטכ"ל אייל זמיר למנכ"ל איגוד שומר ישראל, סא"ל במיל' יוסי לוי: "הוא היום מג"ד במילואים והוא הדוגמה והמופת שלנו. להגן על המדינה ולהגן על המולדת - זה הולך ביחד".

אביתר חנימוב (21), תושב חולון ולוחם בגולני, זכה במקום השלישי בחידון התנ"ך הארצי למבוגרים. חנימוב השתחרר רק לאחרונה מהשירות הסדיר במסלול ההסדר, וצפוי לשוב לשירות מילואים כבר בשבוע הקרוב.

חנימוב (במרכז) עם רבני הישיבה צילום: באדיבות המצלם

גרעין 'בנימין' של סניף אריאל בנריה יצא לתל אביב להדלקת נרות ולחלוקת חנוכיות לזכרו של בנימין שרייבר ז"ל, בליווי המסר שכה אפיין אותו: "תהיה טוב - אז יהיה טוב".

ההדלקה בתל אביב צילום: באדיבות המצלם

אירוע יוצא דופן התקיים בקסבה של חברון, שם נערכה הדלקת נרות חנוכה בבית ולרו - לראשונה מאז תרפ"ט.

את ההדלקה ערכו תלמידי ישיבת שבי חברון, שחזרו לאחרונה לפעול במבנה ההיסטורי. האירוע התקיים במעמד מח"ט חברון, אל"מ שחר ברקאי, וראש הישיבה הרב חננאל אתרוג.

הדלקת נרות בקסבה צילום: באדיבות המצלם

גם חברי הכנסת של מפלגת הציונות הדתית וצוותיהם ציינו את החג ביום גיבוש שהתקיים לכבוד חנוכה.

השר בצלאל סמוטריץ' הודה לעוזרים והיועצים על פעילותם לאורך השנה, ומנכ"ל המפלגה יהודה ולד הפתיע בהגעתו הישר משירות מילואים בצפון.

יום גיבוש לצוותי חברי הכנסת צילום: הציונות הדתית

ארגון צל"ש הגיע גם השבוע ללשכת הגיוס בתל השומר ללוות חיילים עם סיומי מסכת, שירים וריקודים. אחד המתגייסים הוא בנה של ח"כ לימור סון הר מלך, שפגשה במקום את אנשי הארגון והתרשמה מהעשייה.

ארגון צל"ש הגיע גם השבוע לבקו"ם צילום: צל"ש

עשרות בני נוער מאריאל השתתפו במרוץ חנוכה המסורתי בעיר. השנה הוקדש המרוץ לזכר הנרצחים בפיגוע הקשה באוסטרליה. ראש העיר, יאיר שטבון, שלח חיבוק לקהילה היהודית באוסטרליה בשם תושבי העיר.

ראש העיר עם הנוער צילום: תקשורת עיריית איראל

תלמידי ישיבת מעלה אליהו בתל אביב המשיכו במסורת רבת-שנים, כאשר הגיעו לשמח את החולים בבית החולים איכילוב הסמוך.

באירוע שרו התלמידים עם המאושפזים ובני משפחותיהם את "עם ישראל חי" בלובי המרכזי של בית החולים.

תלמידי מעלה אליהו משמחים בבית החולים צילום: באדיבות המצלם

לרגל החג, הוציאה להקת הרבנות הצבאית מחרוזת שירי חנוכה חגיגית וקליפ בהשתתפות חיילים ממגוון יחידות בצה"ל.

המחרוזת הופקה על ידי מדור עתי"ד של הרבנות הצבאית, ומבטאת את רוח השמחה והאחדות של חג האורות.