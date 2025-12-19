נוכח פרסום דו"ח מדד הביטחון התזונתי בעזה של ה-IPC, פרסם היום (שישי) מתאם פעולות הממשלה בשטחים, האלוף רסאן עליאן, תגובה רשמית הדוחה את ממצאי הדו"ח.

לדבריו, הדו"ח מתעלם מהיקפי המזון שהוכנסו לרצועה במהלך הפסקת האש ומציג מסקנות שנקבעו מראש.

במתפ"ש מציינים כי למרות שבדו"חות קודמים נטען לקיומו של רעב ברצועת עזה, בדו"ח הנוכחי מודים מחבריו באופן רשמי כי אין רעב. עם זאת, לטענתם, ה-IPC ממשיך לטעון לקיומו של חוסר ביטחון תזונתי חמור.

בהודעה הרשמית נמסר, "מתפ"ש דוחה בתוקף את הטענות והמסקנות העולות מדו"ח ה-IPC שפורסם היום (שישי), אשר מציג פעם נוספת תמונה מעוותת, מגמתית וחסרת בסיס של המצב ההומניטרי ברצועת עזה". עוד נטען כי הדו"ח נשען על פערים חמורים באיסוף נתונים והסתמכות על מקורות שאינם משקפים את תמונת הסיוע המלאה.

לפי נתוני מתפ"ש, מדי יום נכנסות לרצועת עזה בין 600 ל-800 משאיות סיוע, כאשר כ-70% מהן נושאות מזון. עוד נמסר כי במהלך הפסקת האש נכנסו לרצועה כ-30 אלף משאיות מזון, הכוללות למעלה מ-500 אלף טון מזון.

במתפ"ש מדגישים כי הנתונים מוצגים באופן שוטף לגורמים בינלאומיים, למתווכות ולאו"ם, והם מעידים על עמידת ישראל בהתחייבויותיה. לטענתם, הצגת נתונים חלקיים או טענות למחסור במזון מהווה סילוף מכוון של העובדות.

עוד נטען כי כותבי דו"ח ה-IPC נפגשו עם גורמי מקצוע ישראליים ועם נציגי מרכז התיאום האזרחי-צבאי האמריקאי רק לאחר שהדו"ח כבר נכתב. במתפ"ש טוענים כי גם לאחר הצגת נתונים מלאים ומאומתים, בחר ה-IPC להשתמש במידע חלקי בלבד.

בהודעה נמסר כי פרסום אזהרות שאינן מבוססות על נתונים מלאים פוגע במענה ההומניטרי ומסיט את הדיון מהאתגר המרכזי, שיפור מנגנוני האיסוף והחלוקה ומניעת השתלטות חמאס על הסיוע. מתפ"ש הבהיר כי ימשיך לפעול להבטחת כניסת סיוע הומניטרי לרצועת עזה והעברתו לאוכלוסייה האזרחית.

משרד החוץ תקף את דו"ח ה־IPC, שלדבריו "מעוות במכוון ואינו משקף את המציאות ברצועת עזה".

בהודעת המשרד נאמר כי "אפילו ה־IPC נאלצו להודות כי אין רעב בעזה", אך למרות זאת הדו"ח מתעלם מהיקף הסיוע הנרחב הנכנס לרצועה.

על פי המשרד, מדי יום נכנסות לעזה בין 600 ל־800 משאיות סיוע, ש־70% מהן נושאות מזון - פי חמישה מהכמות שה־IPC הגדירו כנדרשת. עוד נמסר כי מאז תחילת פעילות המרכז האמריקאי לתיאום אזרחי־צבאי (CMCC), נכנסו לרצועה מעל ל־30,000 משאיות סיוע.

המשרד ציין כי כמויות הסיוע באות לידי ביטוי גם בירידת מחירים בשטח: בין יולי לנובמבר נרשמה ירידה של יותר מ־80% במחירי המזון ברצועה.