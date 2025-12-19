על רקע המלחמה באוקראינה והטבח בסידני, נערך טקס הדלקת נרות במרכז היהודי בקייב בהשתתפות מאות יהודים ובכירי שלטון.

בלט בנוכחותו ראש אמ"ן של אוקראינה, הגנרל קירילו בודאנוב, שהגיע במיוחד להדליק נרות חנוכה לצד הקהילה היהודית.

הטקס, שנערך במרכז היהודי JCC - בית מנחם בראשות רב העיר ושליח חב"ד הרב יונתן מרקוביץ, כלל השתתפות של יו"ר הפרלמנט האוקראיני לשעבר, חברי פרלמנט, שגריר ישראל באוקראינה מיכאל ברודסקי, סגן ראש עיריית קייב, וכן שגרירים וקונסולים מארצות הברית, האיחוד האירופי, ספרד, אוסטרליה והאו"ם.

השתתפותו של שגריר אוסטרליה פאול להמן משכה תשומת לב מיוחדת בעקבות הטבח בסידני. השגריר הגיע במיוחד להעביר מסר הזדהות עם העם היהודי.

"אחרי מה שקרה בסידני, היה לי חשוב לעמוד כאן הערב עם הקהילה היהודית", אמר שגריר אוסטרליה והעביר מסר מראש הממשלה האוסטרלי. "הדלקת נרות חנוכה בקייב היא מסר חד וברור - אנטישמיות וטרור לא ירתיעו אותנו. אוסטרליה מחויבת להגן על חופש הדת ולעמוד לצד היהודים במדינה".

הרב יונתן מרקוביץ אמר באירוע: "דווקא בתקופה של מלחמה, איום וטרור אנו מדליקים אור, על מנת לגרש את החושך. כמו בימים ההם, כך גם בזמן הזה. אנו מעבירים מסר חד משמעי לכל שונאינו ומבקשי רעתנו - סופו של האור לנצח".

נוכחותו של ראש אמ"ן האוקראיני בטקס, למרות האתגרים הביטחוניים והמציאות המלחמתית, נתפסה כהבעת הזדהות אישית וממלכתית עם הקהילה היהודית בקייב.