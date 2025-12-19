מנכ"ל חברת החדשות של ערוץ 12, אבי וייס, פנה השבוע באמצעות המחלקה המשפטית של החברה אל היועצת המשפטית לממשלה, אל פרקליט המדינה ואל מפכ"ל המשטרה בדרישה לנקוט צעדים נגד מרדכי דוד.

במכתב, שנשלח בעקבות הפרת צו שיפוטי, התריע וייס כי חרף צו ברור שהוציא בית משפט השלום בתל אביב האוסר על דוד להטריד את מר פלג, דוד ממשיך בהתנהגות מאיימת ואלימה כלפיו.

לדברי וייס, "חרף העובדה שבית משפט השלום בתל אביב הוציא תחת ידו צו ברור וחד משמעי כלפי דוד שמטרתו להגן על מר פלג מפני הטרדתו המאיימת, דוד ממשיך בפעולותיו האלימות והמאיימות כלפי מר פלג. מעבר לעבירה הפלילית הברורה שמתקיימת בהתנהגותו של דוד הרי ברור שמתקיימת כאן סכנה ממשית לשלומו וביטחונו של מר פלג".

וייס הוסיף, "אני מפציר בכם לאכוף באופן אפקטיבי את הצו הקבוע שניתן על ידי בית המשפט נגד דוד בעניינו של מר פלג ולנהוג כלפי דוד במלוא חומרת הדין בגין הפרתו. אני חרד לשלומו ולביטחונו של מר פלג ומתרה בפניכם כי אי נקיטה בפעולות הנדרשות, בנסיבות העניין, עלול להעמיד את מר פלג בסכנה ממשית".