כוחות צוות הקרב של חטיבת כפיר בפיקוד אוגדת עזה (143) הפועלים בחודשיים האחרונים במרחב הקו הצהוב בדרום רצועת עזה, השלימו את משימתם וכעת יוצאים מהרצועה. את הכוחות יחליפו כוחות חטיבה 188. במהלך פעילותם, הכוחות, בשיתוף לוחמי יהל"ם איתרו והשמידו מאות תשתיות טרור, ביניהם תוואי תת-קרקעי באורך של כ-2 קילומטרים ותוואי נוסף באורך של מאות מטרים במרחב חאן יונס. בנוסף, חיסלו כ-20 מחבלים מארגוני הטרור הפועלים ברחבי רצועת עזה. מדובר צה"ל נמסר: "כוחות צה"ל בפיקוד הדרום פרוסים במרחב בהתאם למתווה הסכם הפסקת האש וימשיכו לפעול להסרת כל איום מיידי".

מצאתם טעות או פרסומת לא ראויה? דווחו לנו