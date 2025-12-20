זירת השריפה בירושלים כב"ה ירושלים

בלילה שבין שישי לשבת התקבל דיווח במקדש 102 על שריפת דירה שפרצה בבניין מגורים בן 4 קומות ברחוב הצוף בשכונת גילה ירושלים.

צוותי כיבוי והצלה מתחנות מרחב הבירה הוזנקו למקום ופעלו בשריפה שפרצה בדירה בקומה השלישית, הדירה נשרפה כליל.

לוחמי האש ביצעו פעולות כיבוי, סריקות לאיתור מוקדי בעירה נוספים, שחרור עשן וחילוץ. מהבניין חולצו 7 בני אדם. שישה מהם פונו במצב קל ואדם נוסף במצב בינוני, פונו ע"י מד"א.

מפקד מרחב הבירה, טפסר משנה אלי אדרי, מספר: "עם הגעת הצוותים למקום, זוהתה שריפה פעילה בדירה בקומה השלישית, מלווה בעשן כבד שהתפשט לכלל הבניין. לוחמי האש פעלו במהירות ובמקצועיות, חדרו אל הדירה הבוערת, כיבו את מוקד האש, ביצעו סריקות וחילצו שבעה דיירים מהמבנה".

"בעונת החורף נעשה שימוש רב באמצעי חימום", הוא מסביר, "חשוב להפעילם באחריות ותוך הקפדה על הנחיות הבטיחות. האירוע הסתיים במספר נפגעים קל משאיפת עשן, שפונו ע"י מד"א להמשך טיפול רפואי בבית החולים".

נסיבות פרוץ השריפה נחקרות על ידי חוקרי השריפות של כבאות והצלה לישראל.