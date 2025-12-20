שני רעולי פנים השחיתו את גלידריית אוטלו (Otello) ברחוב בר כוכבא בהרצליה, וגרמו לה נזק כבד.

ראש העיר הרצליה יריב פישר כתב ברשתות החברתיות: "עיריית הרצליה עומדת לצידם של בעלי גלידת אוטלו ומביעה שאט נפש מהמעשים הנפשעים של העבריינים שביצעו את מעשי הוונדליזם החמורים כשניפצו את זגוגיות הגלידריה האהובה. הפורעים פגעו בבעלי אוטלו ובכל תושבות ותושבי העיר, שמאמינים בערך של 'חיה ותן לחיות' ושרוצים להמשיך לגור במקום שבו איש באמונתו יחיה.

"עיריית הרצליה העמידה ותמשיך להעמיד לרשות המשטרה את כל הסיוע הנדרש בכדי לאתר את העבריינים. במקביל, פעלנו ונפעל כדי לעזור לבעלי הגלידריה ולהגן עליו מפני איומים ואלימות. אני קורא לכל תושבות ותושבי העיר שמאמינים בערכים ליברליים הכוללים חופש דת וחופש מדת: הצביעו ברגליים והרעיפו אהבה על גלידת אוטלו. יש בזה מסר חשוב לחברה כולה - כל אחד הוא אור קטן וכולנו אור איתן. במשמרת שלי, הרצליה תמשיך להיות מגדלור ליברלי ומי שינסה לפגוע במרקם החיים הכול כך יפה שלנו יוקע מאיתנו ומקרבנו".