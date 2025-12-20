ממשל טראמפ מגבש תוכנית כלכלית ואסטרטגית רחבת היקף לשיקום רצועת עזה תחת השם "פרויקט הזריחה" (Project Sunrise). כך דיווח עיתון "וול סטריט ג'ורנל".

היוזמה, שפותחה על ידי צוות בראשות חתנו של הנשיא ויועצו הבכיר ג'ארד קושנר ושליח המזרח התיכון סטיב וויטקוף, שואפת להפוך את עזה מעיי חורבות למטרופולין תיירותי ועסקי משגשג. עלות הפרויקט מוערכת ב-112.1 מיליארד דולר על פני עשור.

הפרויקט מחולק לארבעה שלבים שנפרסים על פני יותר מ-20 שנה, ומתוכנן להתחיל בדרום הרצועה (רפיח וחאן יונס) ולהתקדם צפונה עד לעיר עזה.

ההצעה מבהירה באותיות מודגשות כי יישום התוכנית תלוי לחלוטין בתנאי אחד: חמאס חייב להתפרק מנשקו, להשבית את כל המנהרות ולוותר על השלטון.