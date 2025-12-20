בעל חנות בעיר חברון סחר ברחפנים שעלולים לשמש לפעילות טרור דוברות המשטרה

לוחמי מג"ב איו"ש עצרו השבוע את בעליה של חנות בחברון, לאחר שבמקום נמצאו עשרות רחפנים החשודים כנכסים העלולים לשמש לביצוע פעולות טרור.

הפעולה בוצעה בהכוונת פיקוד מרכז, כחלק מהתמקדות ביעדים ביטחוניים בעיר. הלוחמים פשטו על החנות ובמהלך חיפוש שביצעו, אותרו 35 רחפנים מסוגים וגדלים שונים, שהוצגו למכירה.

בעל החנות, בן 31 תושב חברון, נעצר במקום והועבר לחקירה בידי אגף החקירות של מג"ב איו"ש. במשטרה מציינים כי בהמשך השבוע צפויה פרקליטות המדינה להגיש נגדו כתב אישום.

במשמר הגבול נמסר, "לוחמי מג"ב איו"ש ימשיכו לפעול בנחישות ובאפס סובלנות נגד כל גורם המעורב בהחזקה, סחר או הפצה של אמצעים העלולים לשמש לפעילות טרור, במטרה לפגוע בביטחון כוחות הביטחון ואזרחי מדינת ישראל".