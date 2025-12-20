הרב יעקב גלר ז"ל, בן 57, התמוטט ונפטר באופן פתאומי בערב שבת בשכונת ברכפלד במודיעין עילית. הוא שימש מלמד בתלמוד תורה 'פרי התורה' במשך עשרות שנים.

עם כניסת השבת התקבלה הידיעה על פטירתו הפתאומית ללא רקע רפואי קודם.

הרב גלר הכין את נרות החנוכה והתכונן לשבת כשהתמוטט בפתע פתאום. כוחות ההצלה הוזעקו לביתו והוא פונה תוך כדי החייאה לבית החולים, אך למרבה הצער הוא נפטר.

במשך עשרות שנים שימש כמורה בתלמוד תורה 'פרי התורה' בברכפלד, שם היה אהוב על תלמידיו. עוד ביום שישי האחרון היה בתלמוד תורה כרגיל.

הותיר אחריו משפחה ענפה, בנים ובנות, נכדים ונכדות.

מסע הלוויה יצא הערב (מוצאי שבת) בשעה 21:00 מביתו ברחוב רשב"י 3 במודיעין עילית לבית החיים באלעד שם ייטמן.