בנקודה שבה אירעה בחאן יונס התקרית הקשה בחודש יוני האחרון, ובה נפלו שבעה לוחמי גדוד ההנדסה 605, התכנסו הערב מפקדים ולוחמים למעמד הדלקת נר שביעי של חנוכה.

המעמד התקיים במהלך חזרת הכוחות לגזרה במסגרת משימת ההגנה בעוטף עזה.

במעמד השתתפו מפקדי ולוחמי גדוד 605, יחד עם מח"ט חטיבה 188, מג"ד 605 ומג"ד 51 של חטיבת גולני. המשתתפים הדליקו יחד נר שביעי של חנוכה, במטרה לסגור מעגל של אור וזיכרון במקום שבו נפלו חבריהם.

הנר הוקדש לזכר לוחמי הגדוד שלא שבו מהקרב במלחמת חרבות ברזל: סגן מתן שי ישינובסקי, סמ"ר רונאל בן-משה, סמ"ר ניב רדיע, סמל רונן שפירו, סמל שחר מנואב, סמל מעיין ברוך פרלשטיין, סמ"ר אלון דוידוב ז"ל, סמל ישי אליקים אורבך ז"ל וסמל אריאל סוסנוב ז"ל.

במהלך המעמד אמר מח"ט 188, אל"ם מ', "אור הנרות שהדלקנו הלילה הוא עדות חיה לכך שגם מתוך החושך הכבד ביותר, רוחם של נופלינו ממשיכה להאיר לנו את הדרך". הוא הוסיף, "אנחנו ממשיכים להילחם, לזכור, ולהבטיח שגבורתם תהיה האור שמוביל אותנו עד לניצחון".