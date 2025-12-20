ראש הממשלה בנימין נתניהו ושר המשפטים יריב לוין דנו לאחרונה בשאלה - "מה עושים עם חברת הכנסת גוטליב?", כך דווח בתכנית "פגוש את העיתונות".

על פי הטענה, נתניהו אמר ללוין שעל פי ההערכות שברשותו, הליכוד מפסיד בין שלושה לארבעה מנדטים בגלל חברת הכנסת גוטליב.

בלשכת נתניהו מכחישים את הפרסום. גם חברת הכנסת גוטליב הכחישה את הפרסום והוסיפה לתקוף בחשבון ה-X שלה את שר המשפטים לוין.

"רה"מ סולד מכישלונות, ובצדק", כתבה. "בדיוק בגלל זה הוא מנהיג אדיר שנזהר ממהלכים מטופשים שתוצאת כישלונם ידועה מראש. אז איך לומר בעדינות? רה"מ נתניהו לא דן בעניין שלי עם אף אחד ובוודאי לא עם שר שמספק תמונות כישלון בזו אחר זו".

"אדרבא, אם לא היינו בעיצומה של מערכה מדינית מורכבת הרת גורל רה"מ היה מזיז מזמן מתפקידו את מי שמחזק במעשיו הכה שגויים את שלטון הפקידים הבלתי מרוסן שחותר תחת רה"מ! רה"מ נתניהו מעריך כוח, חוסן, ידענות ותיחכום. רה"מ נתניהו יודע שככל שאתברג גבוה בפריימריז אחזק את רשימת הליכוד ואמשוך קולות ממפלגות הימין לליכוד. ואסיים במילותיו האלמותיות של רה"מ: הם מ פ ח ד י ם".