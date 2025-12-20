גורמי מודיעין מערביים זיהו בימים האחרונים פעילות אווירית חריגה של מערך האוויר והחלל של משמרות המהפכה האסלאמיים.

הפעילות כוללת תנועות מתואמות של כטב"מים, מערכי טילים ויחידות הגנה אווירית ברחבי איראן.

לפי מקורות הבקיאים בהערכות המודיעין, מדובר בדפוס פעילות החורג מהשגרה המוכרת. שירותי מודיעין עוקבים אחר מערכות שליטה ובקרה, פריסות כוחות ותנועות לוגיסטיות הקשורות למערך האווירי של הארגון.

גורמים מערביים ציינו כי ייתכן שהפעילות קשורה לתרגילים צבאיים, אך היקף התיאום ורמת הסנכרון עוררו תשומת לב מיוחדת. לדבריהם, עצם הריכוז והעיתוי מחייבים בחינה מדוקדקת יותר של הכוונות האיראניות.

בתוך כך דווח ברשת NBC כי גורמים ישראלים נערכים להציג בפני נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ אפשרויות לפעולה צבאית נוספת. על פי הדיווח, החשש המרכזי נוגע להרחבת מערך הטילים הבליסטיים של איראן ולשיקום תשתיות שנפגעו בלחימה קודמת.

במקביל, המנהיג העליון של איראן עלי חמינאי דחה לאחרונה הערכות בדבר מלחמה קרובה. בדבריו אמר כי, “הדיבורים על עימות צבאי נועדו ליצור חרדה, אך הם לא יצליחו, בעזרת האל”, והגדיר זאת כחלק ממערכה תודעתית ותקשורתית נגד איראן.