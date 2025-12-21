שנתיים אחרי מתקפת השבעה באוקטובר, שלושה מחבלים שפלשו לארץ במהלך הטבח, נעצרו במהלך פעילות מבצע "סדר חדש" ברהט.

החשודים נתפסו במתחם בעיר בו בוצע חיפוש של שוטרים מיחידת הכלבנים. עם החשודים, אותרה במתחם מחרטת ברזל שעל פי החשד שימשה לייצור אמצעי לחימה. בנוסף אותרו גם כ-50 כדורי 9 מ"מ ותפזורת כדורים המיועדים לשימוש ברובה קלצ'ניקוב.

מהמשטרה נמסר כי החשודים נעצרו במסגרת מבצע שהחל לפני חודש, ואשר במסגרתו "יחידות מיוחדות של המשטרה ביצעו עשרות פשיטות על מתחמי משפחות מסוכסכות ונעצרו יעדים פליליים בפזורה הבדואית".

כמו כן, מעל 250 חשודים נעצרו בחשד לעבירות שימוש, החזקה וגניבת כלי נשק ומעורבות בסכסוכים, וחולקו קנסות בסך כמיליון שקלים.