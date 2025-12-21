שירות התעסוקה פרסם היום (ראשון) דוח ממנו עולה כי בחודש העבודה המלא הראשון מאז הפסקת האש בעזה עמד מספר דורשי העבודה בישראל על כ-161 אלף - מספר דומה לזה שנרשם בחודשי נובמבר בשנים שקדמו למלחמה.

עם זאת, הנתונים מצביעים על שינוי משמעותי בהרכב דורשי העבודה: יותר אנשים משכילים ובעלי מיומנויות גבוהות מחפשים עבודה, ופחות עובדים ממשלחי יד בלתי מקצועיים.

הדוח מציין כי שיעור היהודים שאינם חרדים בקרב דורשי העבודה עלה מ-60.7% בנובמבר 2022 ל-65.8% בנובמבר האחרון. במקביל, שיעור דורשי העבודה מהאשכולות הגבוהים עלה מ-15% ל-21%, בעוד האשכולות הנמוכים ירדו מ-42.5% ל-36%. מספר המנהלים המחפשים עבודה גדל בכ-32% בהשוואה ל-2019, ועומד כיום על כ-22,800, לעומת 17,300 לפני שש שנים.

בענף ההייטק נרשמה יציבות יחסית במספר המשרות הפנויות, אך מספר מפתחי התוכנה ומנתחי היישומים המחפשים עבודה גבוה פי שניים לעומת התקופה שלפני משבר הקורונה והמלחמה.

מספרם עומד על כ-8,000, מול כ-3,300 בשנת 2019, כאשר המשרות הפנויות למפתחי תוכנה הן כ-6,800 ולמהנדסים כ-10,600, עם ירידה קלה של 1%-3% לעומת התקופה הקודמת. משמעות הדבר היא שהתחרות על כל משרה בהייטק גבוה משמעותית לעומת העבר.

מנגד, נרשמה ירידה חדה במספר העובדים ממשלחי יד בלתי מקצועיים: עובדי ניקיון ועוזרים בבתים פרטיים, במלונות ובמשרדים ירדו בכ-38% לעומת 2019, מכ-9,800 ל-6,100, ואילו פועלים בלתי מקצועיים בתעשייה ירדו בכ-33%, מ-5,700 ל-3,800. שיעורם מכלל דורשי העבודה ירד בהתאמה מ-6.9% ל-4.8% עבור עובדי ניקיון ומ-4% ל-3% עבור פועלים בלתי מקצועיים.

עו"ד עינבל משש, מנכ"לית שירות התעסוקה, ציינה כי "על פניו, נראה כי חזרנו לשגרה, אך מבט עומק מראה על השתנות הרכב דורשי העבודה - עלייה בקבוצות החזקות ובעלי מיומנויות גבוהות לצד הצורך במענים ייעודיים למוחלשים. שירות התעסוקה מספק כלים הוליסטיים המותאמים לכל דורש עבודה, חזקים ומוחלשים כאחד".