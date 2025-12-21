המשטרה עדכנה הבוקר (ראשון) על חשד לניסיון רצח והתאבדות בבת ים, לאחר שגבר אותר שרוע על הכביש בכניסה לבניין ברחוב הרב לוי בעיר, כשמצבו אנוש ולידו סכין מגואלת בדם.

הגבר פונה למרכז רפואי וולפסון ושם נקבע מותו. שוטרים שהגיעו למקום עלו לדירה בה התגורר הגבר, ביקשו להיכנס ולאחר שלא נענו פרצו את הדלת.

בדירה הבחינו השוטרים באישה בשנות ה-70 לחייה, עם סימני דקירה, כשמצבה אנוש והיא מחוסרת הכרה. בהמשך נקבע מותה על ידי צוותי מד"א.

שוטרי משטרת בת ים ואנשי הזיהוי הפלילי שהוזעקו למקום פועלים בזירה ואוספים ממצאים במסגרת החקירה.

פראמדיקים במד"א רון אביזוב, אריאל ווסרשטיין ומיכאל מנקוב שטיפלו בזירה, סיפרו: "הגענו למקום וראינו גבר כבן 40 שוכב על המדרכה כשהוא מחוסר הכרה ללא דופק וללא נשימה, הענקנו לו טיפול רפואי ופינינו אותו בניידת טיפול נמרץ של מד"א לבית החולים תוך כדי פעולות החייאה כשמצבו אנוש. לאחר מכן שוטרים הובילו אותנו אל דירה בבניין סמוך לאירוע, אישה כבת 70 שכבה כשהיא מחוסר הכרה ללא דופק וללא נשימה, עם פצעי דקירה בגופה. ביצענו בדיקות רפואיות ונאלצנו לקבוע את מותה במקום".