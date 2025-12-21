פגישה מרגשת התרחשה בבית החולים בסידני בין הרב מנדל קסטל, גיסו של הרב אלי שלנגר הי"ד שנרצח בפיגוע בעיר, לבין אחמד אל-אחמד, האזרח הסורי-מוסלמי שגילה אומץ רב ונטרל את אחד המחבלים במהלך הפיגוע.

בפגישה השתתף גם סאם עיסא, עורך דינו של אל-אחמד. על הביקור דיווח רועי קייס בכאן חדשות.

הרב קסטל פנה לאחמד, שמאושפז כשהוא מגובס, ואמר: "תודה לך, לא רק על הצלת חיים, אלא על האומץ שלך. זה שאתה מגיע מרקע לא יהודי אלא מרקע מוסלמי - זה מיוחד, ממש תודה לך".

אחמד הגיב: "בדיוק, כולנו אחים, כולנו בני אדם".

אחמד הוסיף: "זה שבאתם לפה לבקר - זה משמעותי בשבילי. לא משנה מה קורה, כולנו בני אדם ולא משנה מאיזה דת, אנחנו חייבים להיות יחד ולהציל חיים".

הרב מנדל הציג בפני אחמד את אחיו זלמן, והעניק לו מתנה מיוחדת. "בקהילה היהודית יש את הרבי מחב"ד, הוא היה כל יום ראשון מחלק דולר לכל אחד. אנחנו היינו שומרים את הדולר, ונותנים דולר אחר לצדקה. הוא עודד אותנו לתת צדקה", הסביר הרב. "אני רוצה לתת לך דולר שהרבי נתן לי ב-1988".

אחמד התרגש מהמחווה והשיב: "אנו כולנו בני אדם, וחשוב להציל חיים. אני בסך הכל הלכתי עם בן דוד שלי לקנות משהו ולהסתפר, אבל אלוהים שלח אותי להציל חיים".

עורך דינו של אל-אחמד, סאם עיסא, עדכן על מצבו הרפואי. "הוא יציב אבל סובל מכאבים. הוא נורה ארבע פעמים בזרוע השמאלית ואיבד את התחושה. הוא אמור לעבור כמה ניתוחים", סיפר עיסא.

למרות הפציעות הקשות, עיסא העיד על מצב רוחו הטוב של מרשו: "הוא אמר לי שלמרות הכאב ולמרות כל מה שהוא חווה ושלל הניתוחים שהוא צריך לעבור - הוא היה עושה את זה שוב, כי הוא יודע שהוא הציל הרבה מאוד חיים".