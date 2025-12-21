אלפים השתתפו הבוקר (ראשון) בעצרת בבונדיי ביץ' בסידני, לציון שבוע לפיגוע שבו נרצחו 15 חברי הקהילה היהודית ולציון הדלקת הנר השמיני של חנוכה.

האירוע נערך תחת אבטחה כבדה שכללה פרשים, צלפים ומאות שוטרים, ובו נכח ראש ממשלת אוסטרליה, אנתוני אלבניזי שספג קריאות בוז מהקהל עם הגעתו. "בושה, תומך ג'יהאד, אתה לא משקף את אוסטרליה", נשמעו קריאות לעבר ראש הממשלה.

במהלך העצרת, קראה הקהילה היהודית להקמת ועדת חקירה לפיגוע הירי, תוך ציון עלייה בתקריות אנטישמיות בשנים האחרונות וחשיבות חקירה ברמה הפדרלית באוסטרליה.

בישראל התקיים טקס זיכרון מקביל באולם המוסדות הלאומיים בירושלים, בהשתתפות נשיא המדינה יצחק הרצוג, יו"ר ההסתדרות הציונית, נציגי הקהילה היהודית מאוסטרליה, ואחיינו של שליח חב"ד, הרב אלי שלנגר, שנרצח בפיגוע.

הנשיא הרצוג באזכרה צילום: דוברות

הנשיא הרצוג נאם באנגלית והדגיש: "באופן טראגי השנה, במקום להדליק את הנר הראשון, אחיותינו ואחינו רצו למצוא מחסה. במקום להתפלל 'שהחיינו', קראנו קדיש. הלילה, בנר השמיני והאחרון של חנוכה, אני רוצה לומר ליהודי אוסטרליה: עם ישראל איתכם. למרות אלפי הקילומטרים שבינינו, אנו חשים את כאבכם, רואים את אומץ לבכם תחת אש, ושותפים לתחושות ההלם והאימה שלכם.

אני מקווה שאוכל לבקר את כולכם בקרוב באוסטרליה ולהביא לכם מסר של תמיכה ממדינת ישראל, לחבק אתכם ולנחם אתכם בשם האומה ועם ישראל. העלייה בשנאת יהודים ברחבי העולם היא מצב חירום עולמי. המאבק באנטישמיות חייב להיות המאבק של כולם באנטישמיות. זוהי קריאה דחופה לפעולה, כדי למנוע את האסון הבא. לא נעמוד מנגד", דברי הרצוג.

יעקב חגואל באזכרה לנרצחי הפיגוע צילום: דוברות

יושב ראש ההסתדרות הציונית, יעקב חגואל, מתח ביקורת על ממשלת אוסטרליה בשל מה שתיאר כאוזלת יד מול הפצת הסתה ואנטישמיות.

"הטבח בסידני אינו אירוע מקומי, הוא תמרור אזהרה לעולם החופשי כולו. אנטישמיות אינה מתחילה ברצח, אלא בהסתה, בהעלמת עין ובשתיקה. העם היהודי לא יבקש רחמים ולא יסתפק בגינויים, הוא דורש אחריות. האחריות להגן על קהילות יהודיות בכל מקום היא מבחן מוסרי לממשלות המדינות החופשיות, וההסתדרות הציונית העולמית תעמוד תמיד כתף אל כתף עם אחינו ואחיותינו, בכל מקום שבו הם נרדפים רק משום שהם יהודים צריך לנהוג באפס סובלנות לאנטישמיות", דברי חגואל.

ג'רמי ליבלר, נשיא הפדרציה הציונית של אוסטרליה, סיכם: "הטקס הזה משקף את הקשר הבלתי ניתן לניתוק בין קהילות יהודיות בעולם. כאשר יהודים באוסטרליה הותקפו בלילה הראשון של חנוכה, ישראל עמדה לצידם, כפי שאוסטרליה עמדה לצד ישראל ברגעיה הקשים".