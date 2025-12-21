חברת "מאוויס טייר" (Mavis Tire), רשת ארצית לשירותי רכב וצמיגים שבסיסה בוויט פליינס שבניו יורק, חתמה על הסכם פשרה עם הוועדה לשוויון הזדמנויות בתעסוקה (EEOC) ותשלם 304,000 דולר, לאחר שנמצאה מפלה מועמד יהודי בגלל שמירת שבת.

על פי ממצאי החקירה של הוועדה, המועמד התייצב לראיון עבודה לתפקיד ניהולי באזור מרכז ניו יורק ובמהלך הראיון ביקש להיות פטור מעבודה בערבי שישי ובשבתות.

בעקבות הבקשה, החברה לא קידמה את מועמדותו לתפקיד הניהולי, אלא הציעה לו תפקיד נמוך יותר כטכנאי צמיגים עם לוח זמנים גמיש יותר. כאשר המועמד חזר על דרישתו שלא לעבוד בשבת, החברה חזרה בה מהצעת העבודה לחלוטין.

הוועדה קבעה כי התנהלות החברה מפרה את חוק זכויות האזרח משנת 1964, האוסר על אפליה דתית ועל נקמה במועמדים או עובדים המגישים תלונות על אפליה.

"מעסיקים אינם יכולים לסרב להעסיק מועמד לעבודה כדי להימנע מאישור בקשה להתאמה דתית", הצהיר ארלין נייטו, המנהל בפועל של הוועדה בניו יורק. "מעסיקים צריכים לנקוט מאמצים סבירים כדי להתאים את עצמם לאמונה הדתית הכנה של העובד, אלא אם כן התאמה כזו תגרום לקושי בלתי סביר".

במסגרת הסכם הפשרה, התחייבה החברה לעדכן את מדיניותה בנוגע להתאמות דתיות, לספק הכשרה לעובדי הקמעונאות הניהוליים באזור מרכז ניו יורק ולעובדי משאבי אנוש ארצית המעורבים בתהליכי גיוס ובטיפול בבקשות להתאמות דתיות.