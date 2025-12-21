נתפסו על חם. במהלך סיור שגרתי בעמק המעיינות, זיהו פקחי רשות הטבע והגנים שני ציידים מבצעים ציד חוחיות באמצעות רשת קופצת.

לאחר מעצרם, התברר כי מדובר בתושבי שכם שנלקחו לחקירה בתחנת המשטרה על ידי שוטרי המחוז הצפוני.

עם סיום החקירה, שלוחת תביעות טבריה הגישה כתב אישום ובקשה למעצרם עד תום ההליכים בגין עבירות של כניסה לישראל שלא כדין וציד בלתי חוקי.

נתן באינוסוביץ, ממונה פיקוח ואכיפה במחוז צפון של רשות הטבע והגנים, ציין כי השימוש ברשת קופצת מעיד על ניסיון ומיומנות בציד לא חוקי, והדגיש את חשיבות הפעולה למניעת המשך פעילותם.