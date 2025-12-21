בית משפט השלום נעתר לבקשת המשטרה והאריך את תנאי ההרחקה של פעילת שמאל שהפריעה לרועי צאן בראס אל עין עוג'ה, כאשר שרקה במשרוקית ליד אוזניהם.

במהלך החקירה עלה חשד כי החשודה פעלה באופן שהפר את הסדר הציבורי, ונחקרה תחת מעצר לפני ששוחררה בערבות.

בנוסף, לפני כשבוע התרחש עימות בין שני נערים רועי צאן לבין שלושה פעילי שמאל נוספים, במהלך האירוע תקפו השלושה אחד מהנערים. בעקבות תלונה, שלושת הפעילים עוכבו לחקירה ושוחררו בתנאי הרחקה מהמקום. במשטרה מציינים כי מחוז ש"י ימשיך לפעול למניעת חיכוכים ואלימות באזור.

בסביבת השר לביטחון לאומי איתמר בן גביר אמרו כי "מחוז ש"י מיישם הלכה למעשה את מדיניות השר - אפס סובלנות כלפי אנרכיסטים שמגיעים בשביל להציק לרועי הצאן ששומרים על אדמות המולדת ולפגוע ובכוחות הביטחון. השר בן גביר גאה במפקד המחוז שעובד כל הזמן למען התיישבות".