זה האירוע שהביא הכי הרבה חתונות השנה, ומחר (שני) בשעה 20:30 הוא חוזר במהדורה חגיגית ומיוחדת: אירוע הזום-ספידייט הגדול בישראל מבית פרויקט 252,שיתקיים ביום המסוגל ביותר בשנה - נר שמיני, "זאת חנוכה".

בפרויקט 252 זיהו את ההזדמנות לחבר בין סגולת היום לבין הטכנולוגיה המתקדמת ביותר בתחום השידוכים. המטרה: לאפשר לרווקים ולרווקות למצוא את החצי השני שלהם ביום הכי מסוגל לכך, ובשיטה היעילה ביותר.

הקונספט, שכבר הוכיח את עצמו באירועים קודמים, מציע 7 דייטים ב-60 דקות. במקום לצאת מהבית, לעמוד בפקקים ולשרוף ערב שלם על פגישה אחת שעלולה לא להתאים, המשתתפים נכנסים למערכת מהספה בבית ופוגשים סדרה של מועמדים רלוונטיים בזה אחר זה.

איך זה עובד? האירוע מבוסס על מערכת טכנולוגית מתקדמת ואלגוריתם חכם. הנרשמים ממלאים פרופיל אישי, והמערכת מבצעת התאמות ("מאצ'ים") מדויקות מתוך מאגר של כ-1,000 מועמדים ומועמדות שצפויים להשתתף מחר. במהלך השעה, המערכת תייצר כ-7,000 דייטים במקביל! כל דייט נמשך דקות ספורות, ובסיומו מחליטים אם יש רצון להמשיך. הנתונים מראים כי 30% מהמשתתפים יוצאים מהערב עם מאץ' להמשך היכרות!

"ברור לנו שהשילוב של 'זאת חנוכה' עם פלטפורמה שמאפשרת מקסימום הזדמנויות במינימום זמן, פשוט עובד", אומר צוריאל גביזון, מייסד הפרויקט. "עשרות זוגות כבר התחתנו בזכות האירועים האלו, ואין לנו ספק שמחר בערב ייסגרו עוד מעגלים רבים".

האירוע יתקיים מחר, יום שני (נר שמיני של חנוכה), בשעה 20:30 בזום.

עלות: 70 ש"ח לקהל הרחב, ו-30 ש"ח בלבד למנויי פרויקט 252.

