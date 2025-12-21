הרמטכ"ל רב-אלוף אייל זמיר נאם בצהריים (יום א') בטקס חילופי ראש אגף התכנון, תפקיד שאליו נכנס כעת אלוף הדי זילברמן, שמחליף את אלוף אייל הראל.

בנאומו הודיע זמיר כי הוא מקווה שהראל ימונה ב"קרוב מאוד" למפקד חיל הים למרות ששר הביטחון טרם אישר את המינוי.

"הניסיון המבצעי שאתה מביא עימך - מחייל, חובל ועד לתפקידי השטח הבכירים ביותר בזרוע הים, הם שמציבים אותך כמפקד בעל יכולות מגוונות - הן בעולמות בניין הכוח, והן בהפעלת הכוח הימי ובהבנה בעולמות האסטרטגיה. לפיכך, אייל - אתה מגיע בשל ומוכן לפקד על זרוע הים ולהובלתה בשנים הקרובות, וכפי שאני מקווה שיסוכם בתקופה הקרובה מאוד", אמר הרמטכ"ל.

הרמטכ"ל שיבח את אלוף הראל על תפקודו בעת המלחמה, "במרכז המלחמה הארוכה והמורכבת בתולדות ישראל, עומדת המערכה מול איראן. איראן היא שמימנה וחימשה את טבעת החנק סביב ישראל, ועמדה מאחורי התוכניות להשמדתה. המוכנות של צה"ל ובתוך כך אג"ת, האגף האמון על תהליכי תכנון ותיאום רב־זרועי ורב־מדינתי, ובזכות בניין כוח איכותי, נחתמה המערכה מול איראן בהישגים משמעותיים. האנושיות לצד המקצועיות; הרעות לצד הנחישות; המחוייבות האישית לצד האחריות המערכתית - כל אלו, הפכו אותך, אייל, למפקד שאתה - מנהיגות לדורות של חובלים ומפקדים; דמות ערכית ומוערכת. החותם העמוק שהותרת בשנותיך במגוון תפקידים ובאג"ת, יוסיף להשפיע על האגף וכשירות צה"ל עוד שנים רבות".